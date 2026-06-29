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Esporte

Jogador do Japão é alvo de ataques após declarações sobre Neymar e Brasil

Brasil joga nesta segunda-feira, 29, pela Copa do Mundo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 10h55 | Atualizado em 29 jun 2026, 16h08
Neymar, jogador brasileiro, com barba e cabelo moicano, veste camisa amarela da seleção, acenando. Ao lado, um jogador japonês com cabelo escuro, veste camisa azul da seleção, com expressão séria
Neymar e Kento Shiogai (Martin Rickett/PA Images/Ezra Shaw - FIFA/FIFA/Getty Images)
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O atacante japonês Kento Shiogai virou alvo de ataques após declarações sobre Neymar e a seleção brasileira antes do confronto entre Japão e Brasil pela Copa do Mundo de 2026. O jogador afirmou que o camisa 10 “não é mais o Neymar de antigamente” e que agora estão “bem”, em comentário que repercutiu entre torcedores brasileiros.

Após a repercussão da fala, o atleta recebeu uma onda de comentários ofensivos em suas redes sociais, incluindo mensagens de teor xenofóbico, com deboche sobre idioma e culturas japonesas. A repercussão fez com que o perfil do jogador no Instagram fosse fechado temporariamente.

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Na entrevista a veículos japoneses, Shiogai também comentou sobre o momento do futebol brasileiro e disse que, na visão dele, seleções como França e Argentina vivem fases de maior destaque. “Antigamente era forte, mas e agora? Tenho a imagem de que a França é forte. A Argentina também. Sobre o Brasil, não tenho ouvido muito ultimamente”, avaliou.

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Apesar disso, o atacante reconheceu a força do Brasil e afirmou que uma vitória sobre a equipe seria importante para o Japão. “Se conseguirmos vencer, vamos ganhar ainda mais embalo”, completou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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