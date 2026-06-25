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Esporte

Neymar expõe motivo de choro após retorno à seleção na Copa do Mundo

Camisa 10 entrou no segundo tempo da partida contra Escócia

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 09h47 | Atualizado em 29 jun 2026, 13h33
Neymar, jogador de futebol brasileiro, sorri levemente e acena com a mão direita, que tem uma atadura branca no pulso. Ele veste a camisa amarela da seleção brasileira, com detalhes verdes, e tem barba e cabelo curto descolorido. Ao fundo, um campo azul e outro jogador desfocado à esquerda
Neymar, ex-jogador da Seleção Brasileira (Martin Rickett/PA Images/Getty Images)
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Depois de quase três anos longe da camisa da seleção brasileira, Neymar não segurou a emoção após voltar a disputar uma partida pelo Brasil. O atacante entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, pela Copa do Mundo de 2026, e explicou que as lágrimas no fim da partida foram resultado de uma mistura de sentimentos pelo longo período afastado.

“Estou muito feliz de voltar a jogar numa Copa do Mundo, pela seleção brasileira, depois de três anos. E só tenho a agradecer a todo o povo brasileiro que torceu, que incentivou, que me aprovou de alguma forma. Sei que não vou conseguir atender a todos, mas fica aqui a minha gratidão. E é isso, é melhorar cada vez mais para ajudar a seleção brasileira”, comentou o camisa 10, que vem se recuperando de uma lesão na panturrilha.

Em seguida, o craque admitiu que não conseguiu segurar a emoção enquanto ainda estava dentro de campo. “Ali, na hora que eu estava ao lado do árbitro, a bola não saía, né? Ia para escanteio, mas eu não queria mexer naquele momento, era perigoso. Então só ficou passando na cabeça as coisas que aconteceram comigo para chegar até aqui. Tudo passa muito rápido”, contou.

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A sensação, segundo o atleta, foi intensificada pela presença da família, que o encontrou logo após o apito final. “Estava todo mundo ali chorando, feliz, sorrindo, pulando. Então, é uma mistura de sentimentos que vale a pena”, expressou.

A partida contra a Escócia marcou o reencontro de Neymar com a seleção em uma Copa do Mundo após a ausência no início do torneio. Aos 34 anos, o jogador busca recuperar espaço no time comandado por Carlo Ancelotti e ajudar o Brasil na busca pelo título. Segundo o camisa 10, a sua escalação para a próxima partida, na segunda-feira, 29, está nas mãos do técnico.

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