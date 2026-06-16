Jogador do Irã fica sem visto

O visto do meia da seleção iraniana Mehdi Torabi expirou após uma única entrada nos Estados Unidos.

De acordo com o departamento de mídia da seleção do Irã, enquanto vistos de múltiplas entradas foram emitidos para os demais jogadores do elenco, o visto de Torabi era válido para apenas uma entrada. Após a viagem da equipe a Los Angeles para o jogo contra a Nova Zelândia e a conclusão da partida, seu visto expirou.

A Federação de Futebol do Irã já tomou providências para obter um novo visto para Torabi, mas não há garantia que vá acontecer. O país enfrenta a seleção da Bélgica no domingo, 21, em Los Angeles.

O governo americano não permitiu que a delegação do Irã fique hospedada no país, por isso ela está baseada em Tijuana, no México. Só foi permitido que cruzem a fronteira na véspera de seus jogos, e eles precisam voltar ao México logo após as partidas.

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E até a saída dos Estados Unidos tem dado problema: após a partida contra a Nova Zelândia, o capitão Mehdi Taremi e o auxiliar Saeid Alhouei foram retidos no aeroporto de Los Angeles por conta de documentação. Após esclarecimentos, foram liberados.