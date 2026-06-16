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Esporte

Jogador do Irã fica sem visto

Documento do meia Mehdi Torabi só dava direito a entrar uma vez nos Estados Unidos

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 16 jun 2026, 17h12 | Atualizado em 16 jun 2026, 17h15
Homem com barba e cabelo escuro, vestindo camisa de futebol branca com o número 13 em vermelho, escudo do Irã e patch da FIFA World Cup 2022 no braço, posa com os braços cruzados e olha para o lado direito, em fundo preto
Mehdi Torabi teve problemas para obter autorização de entrada nos EUA (Richard Heathcote/FIFA)
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O visto do meia da seleção iraniana Mehdi Torabi expirou após uma única entrada nos Estados Unidos.

De acordo com o departamento de mídia da seleção do Irã, enquanto vistos de múltiplas entradas foram emitidos para os demais jogadores do elenco, o visto de Torabi era válido para apenas uma entrada. Após a viagem da equipe a Los Angeles para o jogo contra a Nova Zelândia e a conclusão da partida, seu visto expirou.

A Federação de Futebol do Irã já tomou providências para obter um novo visto para Torabi, mas não há garantia que vá acontecer. O país enfrenta a seleção da Bélgica no domingo, 21, em Los Angeles.

O governo americano não permitiu que a delegação do Irã fique hospedada no país, por isso ela está baseada em Tijuana, no México. Só foi permitido que cruzem a fronteira na véspera de seus jogos, e eles precisam voltar ao México logo após as partidas.

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E até a saída dos Estados Unidos tem dado problema: após a partida contra a Nova Zelândia, o capitão Mehdi Taremi e o auxiliar Saeid Alhouei foram retidos no aeroporto de Los Angeles por conta de documentação. Após esclarecimentos, foram liberados.

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