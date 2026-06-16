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Esporte

EUA justificam retenção de jogador iraniano em aeroporto para evitar infiltração de ‘terroristas’

Capitão Mehdi Taremi e o auxiliar Saeid Alhouei foram retidos na volta para o México após jogo em Los Angeles

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 17h11
Jogadores de futebol iranianos e crianças em campo. Um jogador com barba e camisa branca, com a mão enfaixada, aplaude. Ao lado, um goleiro de camisa azul e cabelo preso. Crianças de uniformes azuis observam. A arquibancada lotada aparece ao fundo
Mehdi Taremi, capitão da seleção do Irã, teve dificuldades no aeroporto de Los Angeles para voltar ao México (Alex Livesey - FIFA/FIFA/Getty Images)
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EUA justificam retenção de jogador iraniano em aeroporto para evitar infiltração de ‘terroristas’ Priorize VEJA no Google

Após a retenção do jogador Mehdi Taremi e do auxiliar Saeid Alhouei da seleção iraniana no aeroporto de Los Angeles, o Departamento de Estados dos Estados Unidos justificou a medida para que Teerã não infiltrasse terroristas no país. A dupla, junto do restante do elenco e comissão técnica, saía dos EUA rumo ao México após o jogo contra a Nova Zelândia nesta segunda, 15, no estádio de Los Angeles.

Em declaração feita ao portal UOL, o Departamento de Estado dos EUA afirmou que a medida era necessária para que Teerã “não abuse do sistema de vistos para infiltrar terroristas nos EUA sob falsos pretextos”.

Taremi e Alhouei tiveram dificuldades na chegada ao país, e depois novamente na saída, segundo comunicado da Federação Iraniana de Futebol. Não foi informado quanto tempo a dupla ficou retida e como a questão foi resolvida.

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Apesar de disputar seus jogos do Mundial nos Estados Unidos, a seleção do Irã está sediada em Tijuana, cidade na fronteira do México. Sob forte esquema de segurança no hotel e no centro de treinamento, a equipe pôde viajar na apenas véspera do jogo para os EUA, mas teve que partir no mesmo dia após o empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia.

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Na segunda rodada, o Irã voltará ao estádio de Los Angeles para enfrentar a Bélgica, no domingo, 21, às 16h (horário de Brasília).

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Seleção de Futebol do Irã
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