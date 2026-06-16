EUA justificam retenção de jogador iraniano em aeroporto para evitar infiltração de ‘terroristas’
Capitão Mehdi Taremi e o auxiliar Saeid Alhouei foram retidos na volta para o México após jogo em Los Angeles
Após a retenção do jogador Mehdi Taremi e do auxiliar Saeid Alhouei da seleção iraniana no aeroporto de Los Angeles, o Departamento de Estados dos Estados Unidos justificou a medida para que Teerã não infiltrasse terroristas no país. A dupla, junto do restante do elenco e comissão técnica, saía dos EUA rumo ao México após o jogo contra a Nova Zelândia nesta segunda, 15, no estádio de Los Angeles.
Em declaração feita ao portal UOL, o Departamento de Estado dos EUA afirmou que a medida era necessária para que Teerã “não abuse do sistema de vistos para infiltrar terroristas nos EUA sob falsos pretextos”.
Taremi e Alhouei tiveram dificuldades na chegada ao país, e depois novamente na saída, segundo comunicado da Federação Iraniana de Futebol. Não foi informado quanto tempo a dupla ficou retida e como a questão foi resolvida.
Apesar de disputar seus jogos do Mundial nos Estados Unidos, a seleção do Irã está sediada em Tijuana, cidade na fronteira do México. Sob forte esquema de segurança no hotel e no centro de treinamento, a equipe pôde viajar na apenas véspera do jogo para os EUA, mas teve que partir no mesmo dia após o empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia.
Na segunda rodada, o Irã voltará ao estádio de Los Angeles para enfrentar a Bélgica, no domingo, 21, às 16h (horário de Brasília).