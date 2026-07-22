Jogador da Espanha surpreende ao comentar agressão na final da Copa

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Gavi quebrou o silêncio sobre a confusão na final Espanha x Argentina. Apesar da agressão de Paredes, o meia do Barcelona minimizou o episódio, afirmando que lances violentos fazem parte do futebol e que uma expulsão em campo seria a solução ideal, não suspensões da Fifa.

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O meio-campista Gavi quebrou o silêncio sobre a confusão que marcou a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, no domingo, 19. Alvo de uma agressão do argentino Leandro Paredes após o apito final no MetLife Stadium, o espanhol minimizou o episódio e afirmou que lances como esse fazem parte do futebol.

Apesar da repercussão da briga, o meia do Barcelona disse não acreditar que a Fifa precise aplicar punições severas aos atletas argentinos envolvidos na confusão. “Acho que eles não têm que ser suspensos. Entendo que não é uma boa imagem para as crianças, mas também tem aquela parte do futebol que é um pouco mais violenta. Talvez o mais lógico para mim seria expulsá-lo no jogo e pronto, mas, como eu te digo, no final, é tudo futebol e tem que ser assim”, afirmou Gavi, ao ser questionado sobre uma possível punição aos rivais.

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A declaração contrasta com as críticas recebidas por Paredes nos últimos dias e ocorre enquanto a entidade do futebol mantém aberta uma investigação sobre os incidentes da decisão do Mundial. Para o jogador espanhol, a solução ideal deveria ter acontecido dentro de campo: “O mais lógico, na minha visão, teria sido a expulsão direta durante o confronto. No fim das contas, considero que a situação faz parte do esporte e o futebol sempre foi assim”.

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A confusão começou logo após a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação. Durante o tumulto, Paredes empurrou e segurou Gavi pelo pescoço, enquanto outros jogadores das duas seleções precisaram intervir para encerrar o confronto.

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