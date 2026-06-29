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Esporte

Japão divulga escalação para jogo contra o Brasil

Seleções jogam nesta segunda-feira, 29, em busca de vaga nas oitavas da Copa do Mundo de 2026

Por Ígor Resende 29 jun 2026, 12h43 | Atualizado em 29 jun 2026, 12h44
Homem asiático de meia-idade, cabelo preto liso, vestindo terno escuro e camisa listrada, com expressão séria, olhando para frente. Ao fundo, uma pessoa borrada e um objeto verde fluorescente com texto ilegível
O técnico da seleção do Japão de futebol, Hajime Moriyasu (Etsuo Hara/Getty Images)
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Japão divulga escalação para jogo contra o Brasil Priorize VEJA no Google

A seleção japonesa divulgou a escalação para a partida contra o Brasil nesta segunda-feira, 29, às 14h, pela Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado no estádio de Houston, nos Estados Unidos.

A partida é válida pelos 16 avos de final e em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Escalação do Japão

Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada, Ayase Ueda, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu e Kaishu Sano. Técnico: Hajime Moriyasu.

O Japão foi o segundo colocado do Grupo F, com cinco pontos. Os japoneses estrearam com um empate contra a Holanda, golearam a Tunísia por 4 a 0 na rodada seguinte e empataram com a Suécia.

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Já a seleção brasileira terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com sete pontos, depois de empatar com o Marrocos e vencer o Haiti e a Escócia. Ancelotti deve manter a base que venceu a Escócia. Raphinha continua fora por uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Neymar deve começar no banco.

 

 

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TAGS:
Amistosos Seleção Brasileira
Copa do Mundo 2026
Japão
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