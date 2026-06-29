Brasil x Japão na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje é válida pela segunda fase. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
A seleção brasileira inicia a sua trajetória no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), contra o Japão. A partida, válida pela segunda fase, será disputada no estádio de Houston, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
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O Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com sete pontos, depois de empatar com o Marrocos e vencer o Haiti e a Escócia. Ancelotti deve manter a base que venceu a Escócia. Raphinha continua fora por uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Neymar deve começar no banco.
Do outro lado, o Japão foi o segundo colocado do Grupo F, com cinco pontos. Os japoneses estrearam com um empate contra a Holanda, golearam a Tunísia por 4 a 0 na rodada seguinte e empataram com a Suécia no último jogo. A equipe de Hajime Moriyasu costuma trabalhar a posse de bola, movimentar seus jogadores por diferentes corredores e acelerar quando encontra espaços. Lesionado, Takefusa Kubo será desfalque na partida de hoje.
Como assistir ao jogo entre Brasil e Japão hoje?
Brasil e Japão vão se enfrentar nesta segunda, 29, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
Japão: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi (Ko Itakura) e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda e Daichi Kamada; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Odds para Brasil x Japão:
Resultado final
Betano: Brasil (1.78) – Empate (3.50) – Japão (5.00)
Bet365: Brasil (1.70) – Empate (3.70) – Japão (5.25)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR