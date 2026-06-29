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Esporte

Brasil x Japão na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje é válida pela segunda fase. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 08h31 | Atualizado em 29 jun 2026, 13h03
HOUSTON, TEXAS - JUNE 17: General view inside the stadium before the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Congo DR at Houston Stadium on June 17, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
Estádio de Houston, nos Estados Unidos: mensagem com ameaça de bomba foi enviada a jornais e empresas locais (Lars Baron/Getty Images)
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Brasil x Japão na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

A seleção brasileira inicia a sua trajetória no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), contra o Japão. A partida, válida pela segunda fase, será disputada no estádio de Houston, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

+ Jogos de hoje, segunda, 29 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com sete pontos, depois de empatar com o Marrocos e vencer o Haiti e a Escócia. Ancelotti deve manter a base que venceu a Escócia. Raphinha continua fora por uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Neymar deve começar no banco.

 

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Do outro lado, o Japão foi o segundo colocado do Grupo F, com cinco pontos. Os japoneses estrearam com um empate contra a Holanda, golearam a Tunísia por 4 a 0 na rodada seguinte e empataram com a Suécia no último jogo. A equipe de Hajime Moriyasu costuma trabalhar a posse de bola, movimentar seus jogadores por diferentes corredores e acelerar quando encontra espaços. Lesionado, Takefusa Kubo será desfalque na partida de hoje.

Como assistir ao jogo entre Brasil e Japão hoje?

Brasil e Japão vão se enfrentar nesta segunda, 29, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Japão: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi (Ko Itakura) e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda e Daichi Kamada; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Odds para Brasil x Japão:

Resultado final

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Betano: Brasil (1.78) – Empate (3.50) – Japão (5.00)

Bet365: Brasil (1.70) – Empate (3.70) – Japão (5.25)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Maurizio Mariani (Itália);
  • Assistentes: Daniele Bindoni (Itália) e Alberto Tegoni (Itália);
  • Quarto árbitro: Sandro Schärer (Suíça);
  • Assistente reserva: Stéphane de Almeida (Suíça).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Seleção Brasileira de Futebol
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