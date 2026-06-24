Irmã de Cristiano Ronaldo provoca críticos do craque após goleada na Copa

Após a goleada de Portugal por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, nesta terça-feira, 23, na segunda rodada da Copa do Mundo, Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, provocou os críticos que tratavam o craque como um jogador em fim de carreira. Antes da vitória, o português havia sido alvo de cobranças após o empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo.

“Espera aí que já falo com vocês. Estou vendo um velho de muletas carregar muitos melões nas costas”, ironizou a empresária em texto sobre uma foto publicada no Instagram.

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Na sequência, Kátia compartilhou um vídeo que mostra o irmão o camisa 7 em campo acompanhado de um texto em defesa do jogador. “Disseram que era velho demais! Disseram que não corria como antes! Disseram que estava acabado! No Mundial, vai deixar tudo calado! Ronaldo! Ronaldo! Só queremos levar a taça”, dizia. Em outro stories, destacou o feito do irmão na Copa: “O único jogador da história do futebol a marcar gols em 6 copas diferentes”.

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