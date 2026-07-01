Inglaterra x RD Congo na Copa: onde assistir, horário e escalações

Inglaterra e República Democrática do Congo se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de julho, às 13h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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A seleção inglesa entra em campo hoje para evitar uma nova zebra na Copa do Mundo. Depois de estrear apresentando um bom futebol contra a Croácia, quando venceu por 4 a 2, a equipe de Thomas Tuchel empatou sem gols com Gana na rodada seguinte, em uma partida que apresentou um fraco repertório ofensivo. No último jogo, a Inglaterra encarou o já eliminado Panamá e venceu por 2 a 0. Com os resultados, a Inglaterra terminou na liderança do Grupo L.

Do outro lado, a República Democrática do Congo estreou com um empate por 1 a 1 contra Portugal. Depois de sair perdendo, a seleção africana conseguiu correr atrás do placar e empatou com um gol de Yoane Wissa. Na segunda rodada, os congoleses fizeram jogo duro e perderam somente por 1 a 0 contra a Colômbia, com um gol sofrido já aos 21 minutos do segundo tempo. Na última rodada, a República Democrática do Congo venceu o Uzbequistão de virada por 3 a 1, terminando na 3ª colocação do Grupo K.

Como assistir ao jogo entre Inglaterra e RD Congo hoje?

Inglaterra e República Democrática do Congo vão se enfrentar nesta quarta, 1º de julho, às 13h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Inglaterra: Pickford; Spence, Konsa, Guéhi e O’Reilly; Anderson e Rice; Saka, Bellingham e Rashford; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

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República Democrática do Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi e Masuaku; Moutoussamy, Sadiki e Kayembe; Wissa e Bakambu. Técnico: Sebastien Desabre.

Odds para Inglaterra x RD Congo:

Resultado final

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Betano: Inglaterra (1.33) – Empate (4.65) – República Democrática do Congo (12.00)

Bet365: Inglaterra (1.30) – Empate (4.75) – República Democrática do Congo (12.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia);



Adham Makhadmeh (Jordânia); Assistentes: Mohammad Alkalaf (Jordânia) e Ahmad Alroalle (Jordânia);



Mohammad Alkalaf (Jordânia) e Ahmad Alroalle (Jordânia); Quarto árbitro: Khalid Alturais (Arábia Saudita);



Khalid Alturais (Arábia Saudita); Assistente reserva: Mohammed Al-Abakry (Arábia Saudita).

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