Jogos de hoje, quarta, 1º de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Rodada da Copa terá três confrontos eliminatórios, com destaque para Bélgica x Senegal. Saiba probabilidades e como assistir às transmissões ao vivo
A quarta-feira, 1º de julho, terá três partidas importantes pela Copa do Mundo 2026. A programação começa às 13h, com Inglaterra x República Democrática do Congo, confronto decisivo pela continuidade das duas seleções no torneio.
Às 17h, Bélgica x Senegal aparece como o jogo mais equilibrado do dia. Mais tarde, às 21h, Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina encerra a agenda. Uma das seleções anfitriãs do Mundial terá pela frente um adversário europeu competitivo, em duelo que vale vaga na próxima fase.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 1º de julho de 2026, com horários e canais:
Copa do Mundo da FIFA 2026
- 13h00 – Inglaterra x República Democrática do Congo – CazéTV
- 17h00 – Bélgica x Senegal – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 21h00 – Estados Unidos x Bósnia e Hezergovina – CazéTV
EM UM SÓ LUGAR