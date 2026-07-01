Jogos de hoje, quarta, 1º de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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Prepare-se para um dia emocionante na Copa do Mundo 2026! Nesta quarta-feira, 1º de julho, a agenda está recheada com três confrontos cruciais que prometem agitar a competição. Destaques para Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos em duelos que valem a continuidade no torneio e podem definir os próximos passos.

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A quarta-feira, 1º de julho, terá três partidas importantes pela Copa do Mundo 2026. A programação começa às 13h, com Inglaterra x República Democrática do Congo, confronto decisivo pela continuidade das duas seleções no torneio.

Às 17h, Bélgica x Senegal aparece como o jogo mais equilibrado do dia. Mais tarde, às 21h, Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina encerra a agenda. Uma das seleções anfitriãs do Mundial terá pela frente um adversário europeu competitivo, em duelo que vale vaga na próxima fase.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 1º de julho de 2026, com horários e canais:

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Copa do Mundo da FIFA 2026

13h00 – Inglaterra x República Democrática do Congo – CazéTV

17h00 – Bélgica x Senegal – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

21h00 – Estados Unidos x Bósnia e Hezergovina – CazéTV

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