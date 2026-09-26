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Esporte

Inglaterra x Espanha: onde assistir, horário e escalações

Atual campeã mundial visita a terceira colocada da Copa neste sábado, 26, pela Nations League

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 09h00
O estádio de Wembley, na Inglaterra -
Estádio de Wembley, em Londres (Simon Stacpoole/Getty Images)
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Inglaterra x Espanha: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Inglaterra e Espanha se enfrentam neste sábado, 26, às 15h45 (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres, pela primeira rodada do Grupo A3 da Liga A da Nations League 2026/27. As duas seleções dividem a chave com Croácia e República Tcheca.

O confronto reúne duas seleções que estiveram entre as protagonistas da Copa do Mundo de 2026. A Inglaterra chegou à semifinal, mas acabou derrotada pela Argentina por 2 a 1, de virada, com gols argentinos nos minutos finais. Depois, a equipe inglesa venceu a França na disputa pelo terceiro lugar e encerrou o torneio com sua melhor campanha em uma Copa desde o título de 1966.

A Espanha chega a Londres como atual campeã mundial. A equipe de Luis de la Fuente venceu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação da final, em Nova Jersey, com gol de Ferran Torres, e conquistou o segundo título mundial de sua história. O triunfo ampliou uma sequência de conquistas que já incluía a Nations League de 2023 e a Eurocopa de 2024.

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A Inglaterra segue comandada por Thomas Tuchel, que tenta transformar a boa campanha no Mundial em um passo adiante no ciclo até a Euro 2028. O treinador, porém, chega à estreia na Nations League com uma extensa lista de desfalques: Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento e Kobbie Mainoo foram cortados por problemas físicos. James Garner e Morgan Gibbs-White foram chamados para completar o grupo.

Mesmo com as baixas, nomes como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka e Anthony Gordon permanecem como referências. O meio-campo é o setor que mais exige ajustes de Tuchel, sobretudo pela ausência de Rice, titular da equipe durante o Mundial.

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A Espanha, por sua vez, aposta na continuidade. Luis de la Fuente manteve 22 dos 26 jogadores campeões do mundo em sua primeira convocação após o torneio. Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Nico Williams e Dani Olmo seguem como pilares, enquanto Roberto Fernández, Fermín López, Dean Huijsen e Josep Martínez aparecem entre as novidades do grupo.

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O reencontro também carrega um ingrediente recente de rivalidade. Espanha e Inglaterra decidiram a Eurocopa de 2024, quando os espanhóis venceram por 2 a 1, em Berlim. Desde 2000, as seleções se enfrentaram dez vezes, com seis vitórias espanholas, três inglesas e um empate.

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Onde assistir à partida entre Inglaterra e Espanha neste sábado?

A partida entre Inglaterra e Espanha neste sábado, 26, às 15h45 (horário de Brasília), pela primeira rodada da Liga A da Nations League 2026/27, em Wembley, terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

Prováveis escalações:

Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi e Nico O’Reilly; Elliot Anderson e Alex Scott; Saka, Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Espanha: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Zubimendi; Lamine Yamal, Oyarzabal e Álex Baena. Técnico: Luis de la Fuente.

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Arbitragem

  • Árbitro: Davide Massa (Itália);
  • Assistentes: Filippo Meli e Alessio Berti (ambos da Itália);
  • Quarto árbitro: Matteo Marcenaro (Itália);
  • VAR: Marco Di Bello (Itália);
  • Assistente de VAR: Rosario Abisso (Itália).
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Espanha
Seleção de Futebol da Inglaterra
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