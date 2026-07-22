Influencer e mãe de ‘parça’: quem é Neydrasta, namorada de pai de Neymar

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Neymar Pai e Mariane Bernardi, a “Neydrasta”, surpreendem com rara aparição romântica em barco, publicada nas redes sociais. O casal mantém discrição desde 2021, marcando a primeira relação pública do empresário pós-Nadine. Mariane, influenciadora e mãe de um ‘parça’ de Neymar Jr., tem forte presença online.

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Uma publicação mostrando o empresário Neymar Pai e sua namorada, Mariane Bernardi, também conhecida como “Neydrasta”, ganhou destaque nas redes sociais. O casal, conhecido por manter uma relação discreta, apareceu abraçado em uma foto publicada nos stories do Instagram, em um aparente passeio de barco.

Mariane e Neymar Pai mantêm relação pública desde 2021, e a influenciadora foi a primeira namorada publicamente assumida pelo empresário desde o fim de seu relacionamento com Nadine Gonçalves, mãe do atacante Neymar, do Santos. A primeira aparição pública do casal foi naquele ano, quando eles assistiram juntos à final da Copa da França, na época em que o enteado de Mariane ainda atuava pelo Paris Saint-Germain.

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Com quase 100 mil seguidores no Instagram, Mariane construiu uma presença online como influenciadora, utilizando seu perfil para compartilhar sua rotina e mensagens de fé. Descrevendo-se como “guiada e protegida por Deus”, ela é mãe de Andrei Bernardi, ex-jogador e um dos “parças” de Neymar desde muito antes do início de seu relacionamento com Neymar Pai.

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