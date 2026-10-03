Índia x Brasil: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam pela primeira vez na história neste sábado, 3, em Calcutá
A seleção brasileira encerra sua passagem pela Ásia e Oceania neste sábado, 3 de outubro, diante da Índia, às 11h (horário de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá. O amistoso será o terceiro compromisso da equipe de Carlo Ancelotti nesta Data Fifa e terá um ingrediente histórico: será o primeiro encontro entre as duas seleções no futebol masculino.
O Brasil chega ao confronto depois de dois jogos contra a Austrália. Após empatar por 1 a 1 no primeiro duelo, a seleção venceu o segundo por 4 a 2 e agora Ancelotti pretende aproveitar a partida contra os indianos para observar atletas que tiveram menos espaço nos compromissos anteriores. Pedro Morisco, do Coritiba, já foi confirmado pelo treinador como titular no gol.
A principal baixa brasileira é Raphinha. O atacante foi cortado após exames detectarem um edema muscular na parte posterior da coxa direita, problema sentido durante a vitória sobre a Austrália. Sem substituto convocado, Ancelotti poderá abrir espaço para nomes como Endrick, Estêvão, Samuel Lino, Breno Bidon e outros jogadores que ainda buscam maior minutagem neste início de ciclo após a Copa do Mundo de 2026.
A Índia, comandada por Khalid Jamil, entra em campo diante de sua torcida após empatar por 1 a 1 com o Panamá. A seleção ocupa a 138º colocação do ranking da Fifa e encara o amistoso contra o Brasil como um dos jogos mais relevantes de sua história recente.
Onde assistir a Índia x Brasil?
Índia e Brasil jogam neste sábado, 3 de outubro, às 11h (horário de Brasília), no Salt Lake Stadium, também conhecido como Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, em Calcutá. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SporTV e da ge tv.
Prováveis escalações:
Índia: Gurpreet Singh Sandhu; Abhishek Tekcham, Anwar Ali, Bijoy Varghese e Akash Mishra; Vikram Partap Singh, Lalengmawia Ralte, Ricky Shabong e Ashique Kuruniyan; Manvir Singh e Ryan Williams. Técnico: Khalid Jamil.
Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho, Vitor Reis, Arthur Dias e Douglas Santos; Andrey Santos, Breno Bidon e Matheus Martinelli; Estêvão, Endrick e Samuel Lino. Técnico: Carlo Ancelotti.
Arbitragem:
- Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão);
- Assistentes: Andrey Tsapenko (Uzbequistão) e Timur Gaynullin (Uzbequistão);
- Quarto árbitro: Rustam Lutfulin (Uzbequistão).