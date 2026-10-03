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Esporte

Índia x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam pela primeira vez na história neste sábado, 3, em Calcutá

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 06h30
KOLKATA, INDIA - OCTOBER 02: A general view of the Salt Lake Stadium or Yuvabharati Krirangan ahead of the FIFA U-17 World Cup India 2017 tournament on October 2, 2017 in Kolkata, India. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
Salt Lake Stadium, em Calcutá (Buda Mendes - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Índia x Brasil: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

A seleção brasileira encerra sua passagem pela Ásia e Oceania neste sábado, 3 de outubro, diante da Índia, às 11h (horário de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá. O amistoso será o terceiro compromisso da equipe de Carlo Ancelotti nesta Data Fifa e terá um ingrediente histórico: será o primeiro encontro entre as duas seleções no futebol masculino.

O Brasil chega ao confronto depois de dois jogos contra a Austrália. Após empatar por 1 a 1 no primeiro duelo, a seleção venceu o segundo por 4 a 2 e agora Ancelotti pretende aproveitar a partida contra os indianos para observar atletas que tiveram menos espaço nos compromissos anteriores. Pedro Morisco, do Coritiba, já foi confirmado pelo treinador como titular no gol.

A principal baixa brasileira é Raphinha. O atacante foi cortado após exames detectarem um edema muscular na parte posterior da coxa direita, problema sentido durante a vitória sobre a Austrália. Sem substituto convocado, Ancelotti poderá abrir espaço para nomes como Endrick, Estêvão, Samuel Lino, Breno Bidon e outros jogadores que ainda buscam maior minutagem neste início de ciclo após a Copa do Mundo de 2026.

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A Índia, comandada por Khalid Jamil, entra em campo diante de sua torcida após empatar por 1 a 1 com o Panamá. A seleção ocupa a 138º colocação do ranking da Fifa e encara o amistoso contra o Brasil como um dos jogos mais relevantes de sua história recente. 

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Onde assistir a Índia x Brasil?

Índia e Brasil jogam neste sábado, 3 de outubro, às 11h (horário de Brasília), no Salt Lake Stadium, também conhecido como Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, em Calcutá. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SporTV e da ge tv.

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Prováveis escalações:

Índia: Gurpreet Singh Sandhu; Abhishek Tekcham, Anwar Ali, Bijoy Varghese e Akash Mishra; Vikram Partap Singh, Lalengmawia Ralte, Ricky Shabong e Ashique Kuruniyan; Manvir Singh e Ryan Williams. Técnico: Khalid Jamil.

Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho, Vitor Reis, Arthur Dias e Douglas Santos; Andrey Santos, Breno Bidon e Matheus Martinelli; Estêvão, Endrick e Samuel Lino. Técnico: Carlo Ancelotti.

Arbitragem:

  • Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão);
  • Assistentes: Andrey Tsapenko (Uzbequistão) e Timur Gaynullin (Uzbequistão);
  • Quarto árbitro: Rustam Lutfulin (Uzbequistão).
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TAGS:
Amistosos Seleção Brasileira
Futebol: onde assistir
Seleção Brasileira de Futebol
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