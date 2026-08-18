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Independiente Rivadavia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 18, em Mendoza, pelo jogo de volta das oitavas de final. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 18 ago 2026, 18h17
MENDOZA, ARGENTINA - JULY 23: General view of Malvinas Argentinas Stadium before a round of sixteen first leg match between Godoy Cruz and Palmeiras as part of Copa CONMEBOL Libertadores 2019 at Estadio Malvinas Argentinas on July 23, 2019 in Mendoza, Argentina. (Photo by Alexis Lloret/Getty Images)
Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (Alexis Lloret/Getty Images)
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Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 18, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto está completamente aberto depois do empate por 0 a 0 no Maracanã: quem vencer avança às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão diretamente para os pênaltis.

O Fluminense chega à Argentina em clima diferente daquele vivido na partida de ida. Luis Zubeldía foi demitido após o empate no Maracanã, e Marcão assumiu interinamente o comando da equipe. A mudança teve efeito imediato no Brasileirão: no sábado, o Tricolor encerrou uma sequência de oito jogos sem vencer ao bater o Palmeiras por 3 a 2. Para a decisão continental, Marcão deve manter a estrutura utilizada no fim de semana, mas terá novamente Thiago Silva e Ignácio formando a dupla de zaga titular. O treinador, porém, terá desfalques importantes. Savarino, Riquelme e Igor Rabello estão fora por problemas físicos, juntando-se a John Kennedy e Matheus Reis na lista de baixas. 

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Do outro lado, o Independiente Rivadavia aposta no retrospecto favorável e no fator casa. A equipe argentina ainda não perdeu para o Fluminense em 2026: venceu por 2 a 1 no Rio e empatou por 1 a 1 em Mendoza na fase de grupos, além do 0 a 0 no primeiro jogo das oitavas. O time de Alfredo Berti também segue invicto nesta Libertadores, com cinco vitórias e dois empates em sete partidas. Álex Arce, artilheiro da competição com oito gols, é novamente a principal ameaça ofensiva.

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Onde assistir a partida entre Independiente Rivadavia e Fluminense?

Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 18, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Independiente Rivadavia: Bolcato; Osella, Leonard Costa, Studer e Elordi; Bottari, Ríos (Villalba), Fernández e Florentín; Salas e Arce. Técnico: Alfredo Berti. 

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão (interino). 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Andrés Rojas (COL);
  • Árbitros assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL);
  • Quarto árbitro: Jairo Mayorga (COL);
  • VAR: Leonard Mosquera (COL);
  • AVAR: Lisandro Castillo (COL).
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