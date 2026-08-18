Independiente Rivadavia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

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Independiente Rivadavia e Fluminense decidem vaga nas quartas da Libertadores após 0 a 0 na ida. O Tricolor, agora sob Marcão, busca manter o embalo da vitória contra o Palmeiras, apesar dos desfalques. Os argentinos, invictos no torneio e com bom histórico contra o Flu, contam com o artilheiro Álex Arce para avançar. Um novo empate leva aos pênaltis.

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Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 18, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto está completamente aberto depois do empate por 0 a 0 no Maracanã: quem vencer avança às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão diretamente para os pênaltis.

O Fluminense chega à Argentina em clima diferente daquele vivido na partida de ida. Luis Zubeldía foi demitido após o empate no Maracanã, e Marcão assumiu interinamente o comando da equipe. A mudança teve efeito imediato no Brasileirão: no sábado, o Tricolor encerrou uma sequência de oito jogos sem vencer ao bater o Palmeiras por 3 a 2. Para a decisão continental, Marcão deve manter a estrutura utilizada no fim de semana, mas terá novamente Thiago Silva e Ignácio formando a dupla de zaga titular. O treinador, porém, terá desfalques importantes. Savarino, Riquelme e Igor Rabello estão fora por problemas físicos, juntando-se a John Kennedy e Matheus Reis na lista de baixas.

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Do outro lado, o Independiente Rivadavia aposta no retrospecto favorável e no fator casa. A equipe argentina ainda não perdeu para o Fluminense em 2026: venceu por 2 a 1 no Rio e empatou por 1 a 1 em Mendoza na fase de grupos, além do 0 a 0 no primeiro jogo das oitavas. O time de Alfredo Berti também segue invicto nesta Libertadores, com cinco vitórias e dois empates em sete partidas. Álex Arce, artilheiro da competição com oito gols, é novamente a principal ameaça ofensiva.

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Onde assistir a partida entre Independiente Rivadavia e Fluminense?

Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 18, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Independiente Rivadavia: Bolcato; Osella, Leonard Costa, Studer e Elordi; Bottari, Ríos (Villalba), Fernández e Florentín; Salas e Arce. Técnico: Alfredo Berti.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão (interino).

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Arbitragem:

Árbitro: Andrés Rojas (COL);



Árbitros assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL);



Quarto árbitro: Jairo Mayorga (COL);



VAR: Leonard Mosquera (COL);



AVAR: Lisandro Castillo (COL).