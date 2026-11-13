Holanda x Grécia: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam nesta sexta-feira, 13, pela quinta rodada da Liga das Nações
A Holanda recebe a Grécia nesta sexta-feira, 13, às 16h45 (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela quinta rodada do Grupo A2 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.
Líder da chave, com oito pontos conquistados em quatro partidas, a seleção holandesa tenta aproveitar o mando de campo para abrir vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final. Comandada por Xavi Hernández, a equipe permanece invicta na competição, com duas vitórias e dois empates, e chega embalada pelo triunfo por 2 a 1 sobre a Sérvia na rodada anterior. A Laranja Mecânica aposta na criatividade de Tijjani Reijnders, na velocidade de Cody Gakpo e no bom momento de Donyell Malen para superar os gregos.
Já a Grécia entra em campo ocupando a segunda colocação do grupo, também com oito pontos, mas atrás dos holandeses nos critérios de desempate. Sob o comando de Ivan Jovanović, a seleção grega faz uma campanha surpreendente em sua primeira participação na elite da Liga das Nações e segue invicta, com duas vitórias e dois empates. A equipe chega após empatar sem gols com a Alemanha e aposta na solidez defensiva e na eficiência de Vangelis Pavlidis e Fotis Ioannidis para conquistar um resultado positivo fora de casa. Uma vitória em Amsterdã garantirá aos gregos a classificação antecipada às quartas de final e a liderança da chave.
A Holanda terá desfalques importantes, incluindo o zagueiro Virgil van Dijk, que deixou a convocação por problemas físicos, além de Nathan Aké e Brian Brobbey. A Grécia, por sua vez, não contará com Christos Zafeiris e Manolis Saliakas, suspensos, além de Giannis Konstantelias, lesionado. No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2 em uma partida movimentada, na qual os holandeses reagiram após sofrer dois gols.
Onde assistir a Holanda x Grécia ao vivo?
A partida entre Holanda e Grécia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+. O confronto acontece nesta sexta-feira, 13 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.
Prováveis escalações:
Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven e Jurriën Timber; Joey Veerman, Quinten Timber e Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen e Cody Gakpo. Técnico: Xavi Hernández.
Grécia: Konstantinos Tzolakis; Panagiotis Retsos, Konstantinos Mavropanos, Konstantinos Koulierakis e Kostas Tsimikas; Giorgos Masouras, Dimitris Kourbelis, Konstantinos Karetsas e Alexandros Kyziridis; Vangelis Pavlidis e Fotis Ioannidis. Técnico: Ivan Jovanović.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Rohit Saggi (Noruega);
- Assistentes: Anders Olav Dale (Noruega) e Ole Andreas Haukåsen (Noruega);
- Quarto árbitro: Stian Røvig Sletner (Noruega);
- VAR: Guillermo Cuadra Fernández (Espanha);
- AVAR: Valentín Pizarro Gómez (Espanha).