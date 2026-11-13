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Esporte

Holanda x Grécia: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira, 13, pela quinta rodada da Liga das Nações

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h30
AMSTERDAM, NETHERLANDS - MARCH 3: general view inside the stadium prior to the Dutch Eredivisie match between AFC Ajax and FC Utrecht at Johan Cruijff Arena on March 3, 2024 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by NESimages/Raymond Smit/DeFodi Images via Getty Images)
Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (NESimages/Raymond Smit/DeFodi Images/Getty Images)
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Holanda x Grécia: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

A Holanda recebe a Grécia nesta sexta-feira, 13, às 16h45 (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela quinta rodada do Grupo A2 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

Líder da chave, com oito pontos conquistados em quatro partidas, a seleção holandesa tenta aproveitar o mando de campo para abrir vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final. Comandada por Xavi Hernández, a equipe permanece invicta na competição, com duas vitórias e dois empates, e chega embalada pelo triunfo por 2 a 1 sobre a Sérvia na rodada anterior. A Laranja Mecânica aposta na criatividade de Tijjani Reijnders, na velocidade de Cody Gakpo e no bom momento de Donyell Malen para superar os gregos.

Já a Grécia entra em campo ocupando a segunda colocação do grupo, também com oito pontos, mas atrás dos holandeses nos critérios de desempate. Sob o comando de Ivan Jovanović, a seleção grega faz uma campanha surpreendente em sua primeira participação na elite da Liga das Nações e segue invicta, com duas vitórias e dois empates. A equipe chega após empatar sem gols com a Alemanha e aposta na solidez defensiva e na eficiência de Vangelis Pavlidis e Fotis Ioannidis para conquistar um resultado positivo fora de casa. Uma vitória em Amsterdã garantirá aos gregos a classificação antecipada às quartas de final e a liderança da chave.

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A Holanda terá desfalques importantes, incluindo o zagueiro Virgil van Dijk, que deixou a convocação por problemas físicos, além de Nathan Aké e Brian Brobbey. A Grécia, por sua vez, não contará com Christos Zafeiris e Manolis Saliakas, suspensos, além de Giannis Konstantelias, lesionado. No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2 em uma partida movimentada, na qual os holandeses reagiram após sofrer dois gols. 

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Onde assistir a Holanda x Grécia ao vivo?

A partida entre Holanda e Grécia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+. O confronto acontece nesta sexta-feira, 13 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

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Prováveis escalações:

Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven e Jurriën Timber; Joey Veerman, Quinten Timber e Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen e Cody Gakpo. Técnico: Xavi Hernández.

Grécia: Konstantinos Tzolakis; Panagiotis Retsos, Konstantinos Mavropanos, Konstantinos Koulierakis e Kostas Tsimikas; Giorgos Masouras, Dimitris Kourbelis, Konstantinos Karetsas e Alexandros Kyziridis; Vangelis Pavlidis e Fotis Ioannidis. Técnico: Ivan Jovanović.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Rohit Saggi (Noruega);
  • Assistentes: Anders Olav Dale (Noruega) e Ole Andreas Haukåsen (Noruega);
  • Quarto árbitro: Stian Røvig Sletner (Noruega);
  • VAR: Guillermo Cuadra Fernández (Espanha);
  • AVAR: Valentín Pizarro Gómez (Espanha).
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Holanda
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