Holanda x Argélia: onde assistir, horário e escalações
Amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 será disputado no estádio De Kuip, em Roterdã. Saiba como assistir
Holanda e Argélia entram em campo em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 3, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio De Kuip, em Roterdã.
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A seleção da casa vem de uma sequência de 14 jogos de invencibilidade no tempo normal e se classificou para a Copa na liderança do Grupo G das eliminatórias com 6 vitórias e 2 empates em 8 jogos, na frente de Polônia, Finlândia, Malta e Lituânia. A Holanda estará no Grupo F do Mundial, junto com Japão, Suécia e Tunísia.
Do outro lado, a seleção africana ficou na liderança do Grupo G das eliminatórias africanas, na frente de Uganda, Moçambique, Guiné, Botsuana e Somália. Essa será a quinta participação da Argélia na Copa do Mundo, as anteriores foram em 1982, 1986, 2010 e 2014. Na próxima edição do torneio, os argelinos estão no Grupo J, junto com Argentina, Áustria e Jordânia.
Como assistir ao jogo entre Holanda e Argélia hoje?
Holanda e Argélia vão se enfrentar nesta quarta, 3, às 15h45 (horário de Brasília), em amistoso internacional, no estádio De Kuip, em Roterdã. A partida terá transmissão da ESPN e Disney+.
Prováveis escalações:
Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, Koopmeiners e De Jong; Gakpo, Memphis Depay e Brobbey. Técnico: Ronald Koeman.
Argélia: Mandrea; Atal, Touba, Mandi e Aït-Nouri; Bennacer, Bentaleb e Aouar; Mahrez, Bounedjah e Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic.
Odds para Holanda x Argélia:
Resultado final
Betano: Holanda (1.32) – Empate (5.10) – Argélia (10.25)
Bet365: Holanda (1.30) – Empate (5.00) – Argélia (11.00)
Arbitragem
- Árbitro: Jakob Semler (Áustria);
- Assistentes: Martin Höfler (Áustria) e Alexander Borucki (Áustria);
- Quarto árbitro: Christian-Petru Ciochirca (Áustria);
- VAR: Alan Kijas (Áustria);
- AVAR: Josef Spurny (Áustria).