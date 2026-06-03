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A quarta-feira, 3 de junho, será repleta de futebol com amistosos de seleções internacionais e um clássico regional. Holanda, Polônia e Itália testam seus elencos, enquanto Avaí e Chapecoense se enfrentam pela Copa Sul-Sudeste em um duelo catarinense. Prepare a pipoca e confira a programação completa do dia!

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A quarta-feira, 3 de junho, será marcada por uma agenda concentrada nos amistosos de seleções, com partidas espalhadas entre a tarde e a noite. O dia também terá compromisso no calendário nacional, com Avaí x Chapecoense pela Copa Sul-Sudeste, em duelo catarinense que fecha a programação brasileira.

No cenário internacional, a bola começa a rolar às 14h, com Gibraltar x Ilhas Virgens Britânicas. Na sequência, às 15h, dois jogos movimentam a rodada: Dinamarca x RD Congo e Albânia x Israel, confrontos que servem como testes para ajustes de elenco, observações táticas e preparação para compromissos oficiais.

A faixa das 15h45 concentra boa parte do interesse da tarde. A Holanda enfrenta a Argélia, a Polônia encara a Nigéria, e Luxemburgo x Itália completa a sequência de amistosos europeus contra seleções de diferentes continentes. Mais tarde, às 22h, Coreia do Sul x El Salvador encerra a agenda internacional do dia.

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No futebol nacional, o destaque fica para Avaí x Chapecoense, às 20h, pela Copa Sul-Sudeste. O confronto carrega o peso da rivalidade catarinense e adiciona um ingrediente regional importante à quarta-feira.

Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 3 de junho de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de Seleções

14h00 – Gibraltar x Ilhas Virgens Britânicas – Disney+

15h00 – Dinamarca x RD Congo – ESPN 4 e Disney+

15h00 – Albânia x Israel – Disney+

15h45 – Holanda x Argélia – ESPN e Disney+

15h45 – Polônia x Nigéria – Sportv

15h45 – Luxemburgo x Itália – Disney+

22h00 – Coreia do Sul x El Salvador – Sportv

CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa Sul-Sudeste

20h00 – Avaí x Chapecoense – Sportynet e X Sports

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VEJA+IA: Este conteúdo de serviço foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.