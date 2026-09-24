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Esporte

Holanda x Alemanha: onde assistir, horário e escalações

Clássico em Amsterdã marca o início dos trabalhos de Xavi Hernández e Jürgen Klopp

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 09h32
AMSTERDAM, NETHERLANDS - MARCH 3: general view inside the stadium prior to the Dutch Eredivisie match between AFC Ajax and FC Utrecht at Johan Cruijff Arena on March 3, 2024 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by NESimages/Raymond Smit/DeFodi Images via Getty Images)
Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (NESimages/Raymond Smit/DeFodi Images/Getty Images)
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Holanda x Alemanha: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Holanda e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 15h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela primeira rodada do Grupo A2 da Liga A da Nations League 2026/27.

O duelo inaugura uma nova etapa para duas seleções que saíram frustradas da Copa do Mundo de 2026. A Holanda acabou eliminada na segunda fase nos pênaltis para o Marrocos, terminando o Mundial na 17ª colocação geral.

A Alemanha também foi eliminada nos pênaltis na segunda fase, mas para o Paraguai. A campanha encerrou uma sequência de duas Copas consecutivas sem passar da fase de grupos, mas ainda terminou de forma frustrante, na 18ª posição geral.

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A Holanda agora é dirigida por Xavi Hernández, enquanto a Alemanha inicia o ciclo de Jürgen Klopp, em sua primeira experiência à frente de uma seleção nacional.

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Do lado holandês, Xavi manteve boa parte da espinha dorsal recente, mas chega ao primeiro compromisso sem nomes como Frenkie de Jong e Xavi Simons, além de ter deixado Memphis Depay fora da convocação.

Na Alemanha, Klopp promove uma renovação mais ampla: sua primeira lista teve 44 jogadores divididos em grupos para os compromissos desta Data Fifa, com espaço para estreantes e jovens como Lennart Karl.

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Onde assistir à partida entre Holanda e Alemanha hoje?

A partida entre Holanda e Alemanha nesta quinta-feira, 24, pela primeira rodada da Liga A da Nations League 2026/27, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

Prováveis escalações:

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Koopmeiners, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Brobbey e Gakpo. Técnico: Xavi Hernández.

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Alemanha: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck e Brown; Kimmich e Nmecha; Karl, Musiala e Schade; Havertz. Técnico: Jürgen Klopp.

Arbitragem

  • Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Espanha);
  • Assistentes: José Naranjo e Diego Sánchez Rojo (ambos da Espanha);
  • Quarto árbitro: Alejandro Quintero González (Espanha);
  • VAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha);
  • Assistente de VAR: Javier Iglesias Villanueva (Espanha).
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Alemanha
Seleção de Futebol da Holanda
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