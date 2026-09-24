Holanda x Alemanha: onde assistir, horário e escalações
Clássico em Amsterdã marca o início dos trabalhos de Xavi Hernández e Jürgen Klopp
Holanda e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 15h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela primeira rodada do Grupo A2 da Liga A da Nations League 2026/27.
O duelo inaugura uma nova etapa para duas seleções que saíram frustradas da Copa do Mundo de 2026. A Holanda acabou eliminada na segunda fase nos pênaltis para o Marrocos, terminando o Mundial na 17ª colocação geral.
A Alemanha também foi eliminada nos pênaltis na segunda fase, mas para o Paraguai. A campanha encerrou uma sequência de duas Copas consecutivas sem passar da fase de grupos, mas ainda terminou de forma frustrante, na 18ª posição geral.
A Holanda agora é dirigida por Xavi Hernández, enquanto a Alemanha inicia o ciclo de Jürgen Klopp, em sua primeira experiência à frente de uma seleção nacional.
Do lado holandês, Xavi manteve boa parte da espinha dorsal recente, mas chega ao primeiro compromisso sem nomes como Frenkie de Jong e Xavi Simons, além de ter deixado Memphis Depay fora da convocação.
Na Alemanha, Klopp promove uma renovação mais ampla: sua primeira lista teve 44 jogadores divididos em grupos para os compromissos desta Data Fifa, com espaço para estreantes e jovens como Lennart Karl.
Onde assistir à partida entre Holanda e Alemanha hoje?
A partida entre Holanda e Alemanha nesta quinta-feira, 24, pela primeira rodada da Liga A da Nations League 2026/27, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.
Prováveis escalações:
Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Koopmeiners, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Brobbey e Gakpo. Técnico: Xavi Hernández.
Alemanha: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck e Brown; Kimmich e Nmecha; Karl, Musiala e Schade; Havertz. Técnico: Jürgen Klopp.
Arbitragem
- Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Espanha);
- Assistentes: José Naranjo e Diego Sánchez Rojo (ambos da Espanha);
- Quarto árbitro: Alejandro Quintero González (Espanha);
- VAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha);
- Assistente de VAR: Javier Iglesias Villanueva (Espanha).