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Esporte

Haaland responde a Tom Holland após esnobar convite do ator

Astro de 'Homem-Aranha' chamou jogador norueguês para um jantar

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 12h15 | Atualizado em 17 jul 2026, 15h06
À esquerda, Tom Holland sorri, vestindo um terno escuro com lapela de cetim. À direita, Erling Haaland, com cabelo loiro comprido e um capacete viking com chifres, usa uma camisa de futebol branca com o número 9, em um estádio
Tom Holland e Erling Haaland não se tornaram amigos por desentendido (Getty Images/Reprodução)
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Haaland responde a Tom Holland após esnobar convite do ator Priorizar nos meus resultados Google

Depois de “esnobar” Tom Holland, Erling Haaland finalmente respondeu ao convite para um jantar feito pelo astro de Homem-Aranha. O atacante norueguês comentou em uma publicação nas redes sociais e escreveu: “Convite para jantar aceito, Tom. Um pouquinho atrasado. Apenas diga o lugar”. A resposta veio dias após Holland contar, durante participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon na segunda-feira, 13, que havia tentado marcar um encontro com o jogador após vê-lo no GP de Mônaco de Fórmula 1, em junho. “Eu estava assistindo à corrida do Lewis [Hamilton] e vi o Haaland. Ele estava em uma suíte VIP em frente à minha, e eu pensei em tentar a sorte”, lembrou.

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Segundo o ator, ele enviou uma mensagem direta nas redes sociais, mas nunca recebeu resposta. “Esse é exatamente o tipo de experiência humilhante que é importante para os atores. Sabe, você pensa: ‘Vou mandar uma mensagem para ele, vou levá-lo para jantar’. [Mas ele não respondeu] nem uma vez, nem deu uma desculpa, nem disse ‘Estou ocupado hoje à noite, vou jogar futebol’, nada”, brincou. Antes de responder ao ator, Haaland já havia explicado em um programa de TV na Noruega que não reconheceu quem era Tom Holland quando recebeu a mensagem e, por isso, preferiu não responder. “Não assisto muito a filmes, então não faço ideia de quem são as pessoas. Teve um cara que me convidou para jantar, mas eu nunca o tinha visto, então nem me dei ao trabalho de responder. Não queria responder a um desconhecido”, admitiu. O ator britânico também comentou que, depois da eliminação da Noruega para a Inglaterra na Copa do Mundo, imaginava que Haaland talvez não aceitasse mais o convite. “Acho que ele não jantaria comigo depois do que aconteceu outro dia”, avaliou, descrevendo o jogador como “incrível” e “uma lenda absoluta”.

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