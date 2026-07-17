Haaland responde a Tom Holland após esnobar convite do ator

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Após “esnobar” Tom Holland, Erling Haaland finalmente aceitou o convite para jantar feito pelo astro de Homem-Aranha. O atacante norueguês, que inicialmente não reconheceu o ator, respondeu nas redes sociais, dias depois de Holland brincar sobre o ocorrido em um talk show, garantindo um encontro aguardado.

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Depois de “esnobar” Tom Holland, Erling Haaland finalmente respondeu ao convite para um jantar feito pelo astro de Homem-Aranha. O atacante norueguês comentou em uma publicação nas redes sociais e escreveu: “Convite para jantar aceito, Tom. Um pouquinho atrasado. Apenas diga o lugar”. A resposta veio dias após Holland contar, durante participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon na segunda-feira, 13, que havia tentado marcar um encontro com o jogador após vê-lo no GP de Mônaco de Fórmula 1, em junho. “Eu estava assistindo à corrida do Lewis [Hamilton] e vi o Haaland. Ele estava em uma suíte VIP em frente à minha, e eu pensei em tentar a sorte”, lembrou.

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Segundo o ator, ele enviou uma mensagem direta nas redes sociais, mas nunca recebeu resposta. “Esse é exatamente o tipo de experiência humilhante que é importante para os atores. Sabe, você pensa: ‘Vou mandar uma mensagem para ele, vou levá-lo para jantar’. [Mas ele não respondeu] nem uma vez, nem deu uma desculpa, nem disse ‘Estou ocupado hoje à noite, vou jogar futebol’, nada”, brincou. Antes de responder ao ator, Haaland já havia explicado em um programa de TV na Noruega que não reconheceu quem era Tom Holland quando recebeu a mensagem e, por isso, preferiu não responder. “Não assisto muito a filmes, então não faço ideia de quem são as pessoas. Teve um cara que me convidou para jantar, mas eu nunca o tinha visto, então nem me dei ao trabalho de responder. Não queria responder a um desconhecido”, admitiu. O ator britânico também comentou que, depois da eliminação da Noruega para a Inglaterra na Copa do Mundo, imaginava que Haaland talvez não aceitasse mais o convite. “Acho que ele não jantaria comigo depois do que aconteceu outro dia”, avaliou, descrevendo o jogador como “incrível” e “uma lenda absoluta”.

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