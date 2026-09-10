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Esporte

GP de Madri da Fórmula 1: datas, horários e onde assistir

Circuito Madring estreia entre sexta, 11, e domingo, 13; a última prova na região havia ocorrido em 1981

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 13h06
Pista de corrida asfaltada com uma curva acentuada à direita, ladeada por arquibancadas vazias e cobertas, sob um céu azul com nuvens brancas esparsas
Circuito Madring (Clive Rose/Getty Images)
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A Fórmula 1 abre neste fim de semana um novo capítulo da sua história na Espanha. Entre sexta-feira, 11, e domingo, 13, a categoria disputa pela primeira vez uma etapa no Madring, circuito semipermanente construído em Madri. Oficialmente denominado GP da Espanha, o evento marca o retorno da F1 à região da capital espanhola depois de 45 anos.

A programação começa na sexta-feira, com o primeiro treino livre às 8h30, pelo horário de Brasília. A segunda sessão será às 12h. No sábado, o terceiro treino está marcado para 7h30, enquanto a classificação que definirá o grid de largada começa às 11h. A corrida será realizada no domingo, às 10h. Os horários correspondem ao cronograma oficial da Fórmula 1 convertido para o fuso brasileiro.

Horários e onde assistir ao GP de Madri:

Sexta-feira, 11 de setembro

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  • Treino Livre 1 — 8h30 — sportv3
  • Treino Livre 2 — 12h — sportv3

Sábado, 12 de setembro

  • Treino Livre 3 — 7h30 — sportv3
  • Classificação — 11h — sportv3
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Domingo, 13 de setembro

  • Corrida — 10h — TV Globo e sportv3

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Como será o circuito?

O Madring representa uma das grandes novidades do calendário de 2026. Instalado nos arredores do complexo de exposições IFEMA, o traçado mistura vias públicas e setores construídos especificamente para a competição. A configuração oficial tem aproximadamente 5,4 quilômetros, e o GP será disputado em 57 voltas, totalizando pouco mais de 308 quilômetros.

Um dos pontos que mais chamam atenção é a La Monumental, longa curva inclinada que deve exigir dos pilotos precisão e confiança em alta velocidade. Os primeiros testes realizados no circuito já deram pistas da dificuldade: atividades da Fórmula 3 registraram diversas interrupções, aumentando a expectativa sobre como os carros da principal categoria do automobilismo se comportarão entre os muros do novo traçado.

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A estreia chega ainda em um momento importante do campeonato. Kimi Antonelli desembarca em Madri na liderança do Mundial após vencer o GP da Itália, em Monza, e abre o fim de semana com vantagem sobre o companheiro de Mercedes, George Russell. Mas um circuito completamente desconhecido tende a reduzir o peso dos retrospectos: adaptação rápida, acerto do carro e evolução da pista podem transformar os primeiros treinos em parte decisiva da disputa.

Para Madri, a corrida significa também a recuperação de um espaço perdido no mapa da Fórmula 1. A última prova da categoria na região havia ocorrido em 1981, em Jarama. Quarenta e cinco anos depois, a capital espanhola retorna ao calendário com uma pista inédita e a ambição de consolidar-se como uma das novas vitrines da F1.

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