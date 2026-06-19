Globo se atrapalha e divulga jogo inexistente da Copa do Mundo

A Globo cometeu uma gafe, nesta quinta-feira, 18, durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026 ao anunciar uma partida que não faz parte da tabela oficial do torneio. A emissora divulgou a transmissão do jogo da Tunísia contra o Paraguai, confronto que não existe no Mundial.

O erro apareceu em uma chamada exibida nos intervalos da programação da emissora. A partida correta seria Turquia x Paraguai, marcada para a madrugada de sábado, 20, mas o nome da seleção africana foi informado no lugar da equipe turca.

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A falha gerou repercussão entre telespectadores nas redes sociais, que questionaram o equívoco em uma competição com grande volume de informações e transmissões. “O padrão Globo de qualidade virou uma lenda”, escreveu usuário do X. Outro citou o possível impacto da concorrência: “CazéTV e o SBT desestabilizaram eles”.

Este não foi o primeiro erro da Globo relacionado ao Mundial. Nos primeiros dias da Copa, a emissora também virou alvo de críticas após anunciar uma partida entre Coreia do Sul e República Tcheca que não estava no pacote de jogos que ela transmitiria. Os direitos eram exclusivos da CazéTV, canal que vem incomodando a tradicional emissora.

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