Três gafes imperdoáveis da CazéTV em um só jogo da Copa

A programação da CazéTV vem se consolidando como um dos grandes destaques da Copa do Mundo, a ponto de incomodar a própria TV Globo. Em algumas transmissões, porém, o canal parece ultrapassar o limite entre a informalidade que marca o digital e a falta de precisão exigida em uma cobertura esportiva de um Mundial.

Um exemplo foi na quarta-feira, 17, durante a transmissão da partida entre Portugal e República Democrática do Congo na primeira rodada da fase de grupos, que teve Luis Felipe Freitas na narração, Casimiro, Donan e Rodrigo Caio nos comentários. A exibição foi marcada por uma sequência de deslizes que comprometeram a experiência de quem acompanhava o jogo.

Entre os momentos que chamaram atenção esteve a troca do nome do país adversário de Portugal para “República Dominicana do Congo”, além do aleatório elogio ao hino de Portugal e uma narração marcada por excesso de gritos e intervenções constantes, sem a condução esperada de uma transmissão oficial. A quantidade de opiniões dos integrantes também se destacou, deixando a sensação de uma conversa descontraída de mesa de bar e não diante de uma cobertura televisiva.

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Cabe destacar que a proposta da CazéTV sempre foi aproximar o público com uma linguagem mais espontânea e próxima das redes sociais, rompendo com o modelo tradicional da TV. Mas a informalidade não pode comprometer elementos básicos de uma transmissão esportiva, como precisão das informações, clareza na narração e equilíbrio entre entretenimento e análise. O desafio do canal é manter a personalidade que conquistou o público sem abrir mão da qualidade exigida por uma Copa do Mundo.