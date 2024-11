Fórmula E transfere testes de pré-temporada de Valência para Madri devido a inundações

A Fórmula E anunciou nesta quinta-feira, 31, a transferência dos testes oficiais de pré-temporada do Circuito Ricardo Tormo, em Valência, para o Circuito de Jarama, em Madri. A decisão foi tomada em resposta às inundações devastadoras que atingiram a região valenciana, causando múltiplas fatalidades e extensos danos à infraestrutura local.

Os testes, originalmente programados para acontecer entre 4 e 7 de novembro em Valência, agora serão realizados em Madri entre os dias 5 e 8 de novembro. A mudança de local foi decidida após consultas com autoridades locais, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e responsáveis pelo Circuito Ricardo Tormo.

Em comunicado oficial, a organização do campeonato explicou que, embora fosse logisticamente possível manter os testes em Valência, a decisão de transferi-los visa evitar qualquer distração ou uso de recursos que podem ser melhor empregados no auxílio à comunidade local afetada pela tragédia. A Fórmula E destacou que diversos membros de sua equipe já estavam trabalhando em Valência na última semana, contribuindo com os esforços de apoio à região.

A fase de testes representa um momento crucial no calendário do Campeonato Mundial de Fórmula E, especialmente considerando a proximidade do início da 11ª temporada, marcada para dezembro em São Paulo. Durante os testes, serão realizadas verificações de segurança dos novos carros GEN3 Evo e a implementação de novas tecnologias. Além disso, o evento incluirá pela primeira vez um Teste Feminino, mantido mesmo com a mudança de local.

A transferência para Madri apresenta desafios logísticos e operacionais significativos para a organização, que ainda está trabalhando nos detalhes do cronograma completo do evento. A Fórmula E assegurou que todas as atividades em Madri serão conduzidas com máxima sensibilidade à situação em Valência.

A cidade de Valência possui uma relação especial com a Fórmula E, tendo sido sede regular de testes desde 2017. Recentemente, a categoria também estabeleceu sua base de operações na cidade, que é considerada uma “segunda casa” para o campeonato. A organização reafirmou seu compromisso em apoiar a recuperação da comunidade valenciana após os acontecimentos trágicos.

O Campeonato Mundial de Fórmula E se destaca como a primeira categoria mundial totalmente elétrica da FIA e o único esporte com neutralidade de carbono desde sua criação. A competição tem se estabelecido como uma importante plataforma para o desenvolvimento de tecnologias de veículos elétricos e promoção da mobilidade sustentável, realizando corridas em centros urbanos ao redor do mundo.

A 11ª temporada do campeonato está programada para começar em São Paulo, nos dias 6 e 7 de dezembro, marcando o início de uma nova fase na história da categoria com a introdução dos carros GEN3 Evo. A mudança dos testes de pré-temporada demonstra a capacidade de adaptação da organização diante de circunstâncias excepcionais, mantendo seu compromisso tanto com o desenvolvimento tecnológico quanto com a responsabilidade social.

Íntegra do comunicado

“Todos temos acompanhado a trágica situação em Valência, onde inundações repentinas devastaram a região e tiraram muitas vidas. Nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas por estes terríveis acontecimentos e nós, da Fórmula E, estamos analisando maneiras de podermos apoiar a região de forma prática durante este período terrível.

“Após consultar as autoridades locais, a FIA e os nossos colegas do Circuito Ricardo Tormo, decidimos não prosseguir com o nosso teste de pré-temporada em Valência, previsto para ocorrer entre 4 e 7 de novembro. Embora, do ponto de vista logístico, fosse possível avançar, é importante não criar qualquer distração ou utilizar recursos valiosos que serão muito melhor aproveitados para apoiar a comunidade local. Vários membros da equipa de Fórmula E trabalharam na localidade de Valência na última semana e queremos agradecer-lhes pessoalmente por tudo o que fizeram e continuam a fazer para apoiar a região.

“O teste de pré-temporada é um momento importante no calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula E da ABB FIA, antes do início da 11ª Temporada em São Paulo, em 6 e 7 de dezembro, uma vez que nos permite verificar a segurança dos novos carros GEN3 Evo e também estabelecer que podemos implementar novas tecnologias de forma segura e eficaz. Também planejamos a realização do primeiro Teste Feminino durante este evento.

“Sendo assim, tomamos a decisão de garantir um local alternativo e o Circuito de Jarama, em Madrid, acolherá o Teste Oficial da FIA Formula E e o Teste Feminino na próxima semana, agendado para terça-feira, 5, a sexta-feira, 8 de novembro. O calendário completo do evento será confirmado oportunamente, uma vez que estamos a enfrentar uma série de desafios logísticos e operacionais que irão determinar se é possível transferir as nossas operações de teste para Madrid dentro deste período.

“Nossos primeiros pensamentos estão com a comunidade de Valência. A cidade tem um lugar especial nos nossos corações: tem estado sempre presente no nosso calendário desde 2017 e mudamos recentemente a nossa base de operações para lá. É como uma segunda casa para a Fórmula E. Apoiaremos a comunidade a se recuperar destes trágicos acontecimentos de todas as formas possíveis e garantiremos que, enquanto os nossos testes continuarem em Madrid, serão efetuados com a máxima sensibilidade.”