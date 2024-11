Fórmula E inicia pré-temporada em Madri com tributo às vítimas de Valência

A pré-temporada da Fórmula E 2024/2025 começou nesta segunda-feira, 5, no histórico circuito de Jarama, em Madri. A mudança de local, que originalmente seria Valência, ocorreu devido às fortes chuvas que atingiram a região, causando enchentes e levando a organização da categoria a optar por transferir os testes para evitar desviar recursos dos esforços de ajuda humanitária. Os pilotos prestaram homenagens às vítimas das enchentes antes do início das atividades.

O circuito de Jarama recebe, de 5 a 8 de novembro, as 11 equipes da Fórmula E para uma série de testes com o novo carro GEN3 Evo, marcando uma nova era na categoria. O modelo, que acelera de 0 a 100 km/h em 1,82 segundos, é 30% mais rápido em aceleração que os carros de Fórmula 1 e promete revolucionar o automobilismo elétrico.

Na sexta-feira, 8, acontecerá a primeira sessão de testes exclusivamente para mulheres em um campeonato da FIA. Cada equipe terá pelo menos uma pilota, utilizando os carros GEN3 Evo. Entre os nomes confirmados estão Jamie Chadwick, campeã da W Series, a colombiana Tatiana Calderon, piloto de testes da Alfa Romeo na Fórmula 1, e a britânica Alice Powell, com experiência na Fórmula W.

Novas equipes, pilotos e patrocinadores

A temporada 2024/2025 da Fórmula E terá a chegada de novas equipes, pilotos e patrocinadores. A ABT, em parceria com a Lola Cars e Yamaha, se torna Lola Yamaha ABT, com o brasileiro Lucas di Grassi e o estreante Zane Maloney. A Forest Road Company adquiriu a ERT Formula E Team, rebatizando-a como Kiro Race Co., com parceria técnica da Porsche.

Continua após a publicidade

Após os testes em Jarama, a temporada da Fórmula E começa em 7 de dezembro em São Paulo, a primeira vez que a cidade brasileira recebe a abertura do campeonato. O calendário conta com estreias em Miami e um novo circuito na Arábia Saudita. Retornam as corridas em Mônaco, Tóquio, Xangai, Jacarta, Berlim e Londres, que sediará a etapa final em 26 e 27 de julho de 2025.

Os fãs podem acompanhar os testes da pré-temporada da Fórmula E através das redes sociais da categoria, site oficial e aplicativo. Informações em tempo real, mapas interativos da pista, além de entrevistas exclusivas com pilotos e membros das equipes estarão disponíveis durante os quatro dias de evento.