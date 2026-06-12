Fora da seleção brasileira, Rodrygo desembarca nos EUA para a Copa
Atacante sofreu uma lesão meses antes do Mundial
Cortado por lesão da seleção brasileira, o atacante Rodrygo viajou aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo. O jogador do Real Madrid publicou uma foto em Nova York, nesta sexta-feira, 12, e uma sequência de fotos nas redes sociais antes de viajar. O jogador deve acompanhar o primeiro jogo da seleção brasileira no Mundial, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. “Bora para o maior espetáculo do futebol. De um jeito diferente, na torcida! Vamo que vamo”, escreveu Rodrygo.
Em março deste ano, Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito, o que o deixou fora de todo o restante da temporada e da Copa do Mundo de 2026.
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