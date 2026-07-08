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Esporte

Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta, 8, em amistoso no Maracanã. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 11h53 | Atualizado em 8 jul 2026, 18h16
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 14: Fluminense shield is seen prior to a Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 Group F match between Fluminense and Unión Española at Maracana Stadium on May 14, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Fluminense recebe o Nova Iguaçu nesta quarta-feira, 8, às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em um amistoso preparatório para a retomada das competições oficiais. O confronto será utilizado pelo técnico Luis Zubeldía para recuperar o ritmo do elenco e testar formações. A principal atração da noite será Hulk, que deve fazer sua estreia pelo clube.

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A comissão técnica do Tricolor deve distribuir minutos entre titulares e reservas na partida de hoje. Recém-contratado, o zagueiro Thiago Silva deve ser preservado. O atacante Canobbio, que disputou a Copa do Mundo com o Uruguai, ainda está de férias e também não participa do jogo. O Fluminense volta a campo no Maracanã no dia 12, para enfrentar o Bahia em mais um amistoso.

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Já o Nova Iguaçu encara o amistoso como um desafio importante na preparação para a Copa Rio, competição que começa na próxima semana. Sob o comando de Felipe Conceição, a equipe da Baixada Fluminense pretende aproveitar o teste contra um adversário tecnicamente superior para avaliar jogadores e ajustar seu modelo de jogo.

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Como assistir ao jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu hoje?

Fluminense e Nova Iguaçu vão se enfrentar nesta quarta, 8, às 20h30 (horário de Brasília), em partida amistosa no estádio do Maracanã. A partida terá transmissão do Sportv, da ge tv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Jemmes, Freytes e Guilherme Arana (Renê); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Hulk, Savarino e John Kennedy (Serna). Técnico: Luis Zubeldía.

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Nova Iguaçu: Willis Mota; Augusto Guse, Davi, Zavoli, Polaco e Rian Pereira; Iago, João Paulo e Lucas Cruz; Xandinho e Léo Muchacho. Técnico: Felipe Conceição.

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