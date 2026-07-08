Jogos de hoje, quarta, 8 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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Confira a agenda de futebol desta quarta-feira, 8 de julho, com jogos emocionantes! O Flamengo entra em campo para um amistoso, enquanto a Série B tem um duelo crucial. A noite reserva ainda o Fluminense e um grande confronto sul-americano: Athletico-PR x Boca Juniors. Não perca!

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A quarta-feira, 8 de julho, terá uma programação marcada por amistosos de clubes e por um confronto pela Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo do dia será Flamengo x Laussane-Sport, às 16h30, em mais um compromisso de preparação da equipe rubro-negra.

À noite, às 20h, Ponte Preta x Criciúma movimenta a Série B, em duelo entre duas equipes em lados opostos na tabela. Pouco depois, às 20h30, Fluminense x Nova Iguaçu se enfrentam em mais um amistoso.

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A programação se encerra às 21h, com Athletico-PR x Boca Juniors. O confronto reúne dois clubes tradicionais do futebol sul-americano e aparece como um dos principais atrativos do dia.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 8 de julho de 2026, com horários e canais:

Amistosos

16h30 – Flamengo x Laussane-Sport – Band, Sportv, ge tv e Premiere

20h30 – Fluminense x Nova Iguaçu – Sportv e ge tv

21h00 – Athletico-PR x Boca Juniors – ESPN 4 e Disney+

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Brasileirão Série B

20h00 – Ponte Preta x Criciúma –ESPN e Disney+