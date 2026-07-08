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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 8 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Flamengo, Fluminense e Athletico-PR entram em campo em amistosos; Ponte Preta x Criciúma jogam pela Série B. Saiba como assistir às transmissões ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 8 jul 2026, 17h32
FARO, PORTUGAL - JULY 3: CF Flamengo players pose for a team photo before the start of the Pre-Season Friendly match between CF Flamengo and CA River Plate at Estadio Algarve on July 3, 2026 in Faro, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)
Flamengo joga contra o Lausanne nesta terça, 8 (Gualter Fatia/Getty Images)
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A quarta-feira, 8 de julho, terá uma programação marcada por amistosos de clubes e por um confronto pela Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo do dia será Flamengo x Laussane-Sport, às 16h30, em mais um compromisso de preparação da equipe rubro-negra.

À noite, às 20h, Ponte Preta x Criciúma movimenta a Série B, em duelo entre duas equipes em lados opostos na tabela. Pouco depois, às 20h30, Fluminense x Nova Iguaçu se enfrentam em mais um amistoso.

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A programação se encerra às 21h, com Athletico-PR x Boca Juniors. O confronto reúne dois clubes tradicionais do futebol sul-americano e aparece como um dos principais atrativos do dia.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 8 de julho de 2026, com horários e canais:

Amistosos

  • 16h30 – Flamengo x Laussane-Sport – Band, Sportv, ge tv e Premiere
  • 20h30 – Fluminense x Nova Iguaçu – Sportv e ge tv
  • 21h00 – Athletico-PR x Boca Juniors – ESPN 4 e Disney+
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Brasileirão Série B

  • 20h00 – Ponte Preta x Criciúma –ESPN e Disney+
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