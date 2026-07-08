Jogos de hoje, quarta, 8 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Flamengo, Fluminense e Athletico-PR entram em campo em amistosos; Ponte Preta x Criciúma jogam pela Série B. Saiba como assistir às transmissões ao vivo
A quarta-feira, 8 de julho, terá uma programação marcada por amistosos de clubes e por um confronto pela Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo do dia será Flamengo x Laussane-Sport, às 16h30, em mais um compromisso de preparação da equipe rubro-negra.
À noite, às 20h, Ponte Preta x Criciúma movimenta a Série B, em duelo entre duas equipes em lados opostos na tabela. Pouco depois, às 20h30, Fluminense x Nova Iguaçu se enfrentam em mais um amistoso.
A programação se encerra às 21h, com Athletico-PR x Boca Juniors. O confronto reúne dois clubes tradicionais do futebol sul-americano e aparece como um dos principais atrativos do dia.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 8 de julho de 2026, com horários e canais:
Amistosos
- 16h30 – Flamengo x Laussane-Sport – Band, Sportv, ge tv e Premiere
- 20h30 – Fluminense x Nova Iguaçu – Sportv e ge tv
- 21h00 – Athletico-PR x Boca Juniors – ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série B
- 20h00 – Ponte Preta x Criciúma –ESPN e Disney+