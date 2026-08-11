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Esporte

Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 11, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 11h30 | Atualizado em 11 ago 2026, 17h55
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 14: Fluminense shield is seen prior to a Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 Group F match between Fluminense and Unión Española at Maracana Stadium on May 14, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta terça-feira, 11, às 19h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto marca o reencontro das equipes, que já estiveram frente a frente duas vezes na fase de grupos da competição.

O Fluminense chega ao mata-mata em busca de recuperação e maior estabilidade depois de um período de seis partidas sem vencer após a pausa da Copa do Mundo, com cinco empates e uma derrota, que culminou na eliminação da Copa do Brasil. Luis Zubeldía preservou parte dos titulares no clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e deve promover os retornos de jogadores como Canobbio, Hércules, Martinelli e Lucho Acosta. Sem John Kennedy, que sofreu uma lesão no joelho, Hulk é o principal candidato a assumir o comando do ataque. Thiago Silva, recuperado, também pode voltar à equipe.

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O Independiente Rivadavia, por sua vez, chega ao Rio respaldado pela campanha que fez na primeira fase da Libertadores. O clube argentino terminou na liderança do Grupo C, com cinco vitórias e um empate, e já mostrou capacidade para surpreender no Maracanã: venceu o próprio Fluminense por 2 a 1 no estádio durante a fase de grupos. Álex Arce, destaque ofensivo da equipe de Alfredo Berti, marcou nos dois jogos contra o Tricolor na competição.

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Onde assistir a partida entre Fluminense e Independiente Rivadavia hoje?

Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta terça-feira, 11, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva (Igor Rabello) e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Soteldo (Savarino) e Hulk. Técnico: Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia: Bolcato; Osella, Leonard Costa, Studer e Elordi; Bottari, Ríos, Fernández e Atencio; Sartori e Álex Arce. Técnico: Alfredo Berti.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Cristian Garay (CHI);
  • Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI);
  • Quarto árbitro: Diego Flores (CHI);
  • VAR: Fernando Vejar (CHI);
  • AVAR: Nicolas Millas (CHI).
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