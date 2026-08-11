Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 11, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Saiba como assistir
Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta terça-feira, 11, às 19h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto marca o reencontro das equipes, que já estiveram frente a frente duas vezes na fase de grupos da competição.
O Fluminense chega ao mata-mata em busca de recuperação e maior estabilidade depois de um período de seis partidas sem vencer após a pausa da Copa do Mundo, com cinco empates e uma derrota, que culminou na eliminação da Copa do Brasil. Luis Zubeldía preservou parte dos titulares no clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e deve promover os retornos de jogadores como Canobbio, Hércules, Martinelli e Lucho Acosta. Sem John Kennedy, que sofreu uma lesão no joelho, Hulk é o principal candidato a assumir o comando do ataque. Thiago Silva, recuperado, também pode voltar à equipe.
O Independiente Rivadavia, por sua vez, chega ao Rio respaldado pela campanha que fez na primeira fase da Libertadores. O clube argentino terminou na liderança do Grupo C, com cinco vitórias e um empate, e já mostrou capacidade para surpreender no Maracanã: venceu o próprio Fluminense por 2 a 1 no estádio durante a fase de grupos. Álex Arce, destaque ofensivo da equipe de Alfredo Berti, marcou nos dois jogos contra o Tricolor na competição.
Onde assistir a partida entre Fluminense e Independiente Rivadavia hoje?
Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta terça-feira, 11, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Prováveis escalações:
Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva (Igor Rabello) e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Soteldo (Savarino) e Hulk. Técnico: Luis Zubeldía.
Independiente Rivadavia: Bolcato; Osella, Leonard Costa, Studer e Elordi; Bottari, Ríos, Fernández e Atencio; Sartori e Álex Arce. Técnico: Alfredo Berti.
Arbitragem:
- Árbitro: Cristian Garay (CHI);
- Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI);
- Quarto árbitro: Diego Flores (CHI);
- VAR: Fernando Vejar (CHI);
- AVAR: Nicolas Millas (CHI).