Flamengo x River Plate: onde assistir, horário e escalações confirmadas

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Flamengo e River Plate se enfrentam em amistoso pelo Troféu do Algarve, em Portugal, nesta sexta (3), às 15h30. O jogo marca a estreia rubro-negra no torneio e o primeiro reencontro desde a Libertadores de 2019. Ambos buscam ajustes em suas intertemporadas. Transmissão exclusiva da Band.

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O Flamengo enfrenta o River Plate nesta sexta-feira, 3, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Algarve, em Portugal. O amistoso abre a participação rubro-negra no Troféu do Algarve e faz parte da intertemporada organizada durante a paralisação do calendário de clubes para a Copa do Mundo de 2026.

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Comandado por Leonardo Jardim, o Flamengo utiliza a passagem por Portugal para recuperar a condição física do elenco, aprimorar conceitos táticos e observar jogadores que terão mais espaço no segundo semestre. O treinador não conta com atletas convocados para as seleções na Copa do Mundo, circunstância que abre lugar para jovens da base e nomes que buscam afirmação. Pedro, Samuel Lino e Luiz Araújo aparecem como as principais referências ofensivas.

O River Plate também atravessa um período de ajustes. Sob o comando de Eduardo Coudet, contratado em março após a saída de Marcelo Gallardo, o clube argentino tenta recuperar estabilidade e reconstruir uma identidade competitiva. Armani, Acuña, Paulo Díaz, Meza e Borja estão entre os jogadores mais experientes à disposição para o encontro em Portugal.

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Embora tenha caráter amistoso, o duelo carrega o peso de ser o primeiro confronto entre as equipes depois da final da Libertadores de 2019, decidida com dois gols de Gabigol nos minutos finais.

A próxima partida do Flamengo no torneio será contra o Benfica, no próximo dia 11.

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Como assistir ao jogo entre Flamengo e River Plate hoje?

Flamengo e River Plate vão se enfrentar nesta sexta, 3, às 15h30 (horário de Brasília), em partida válida pelo Troféu do Algarve, em Portugal. A partida terá transmissão exclusiva da Band.

Escalações confirmadas:

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

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River Plate: Beltrán; Giménez, Martínez Quarta, Rivero e Acuña; Arambarri, Fausto Vera e Meza; Galván, Colidio e Driussi. Técnico: Eduardo Coudet.

Odds para Flamengo x River Plate :

Resultado final

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Betano: Flamengo (1.95) – Empate (3.55) – River Plate (3.65)

Bet365: Flamengo (2.10) – Empate (3.50) – River Plate (3.20)