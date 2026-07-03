Jogos de hoje, sexta, 3 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Dia terá três partidas eliminatórias pelo Mundial, além de Flamengo x River Plate pelo Troféu do Algarve. Saiba como assistir às transmissões ao vivo dos jogos
A sexta-feira, 3 de julho, será marcada pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, com três confrontos decisivos. O principal destaque fica para Argentina x Cabo Verde, às 19h, duelo que vale vaga nas quartas de final do torneio.
A programação começa às 15h, com Austrália x Egito. Pouco depois, às 15h30, Flamengo x River Plate movimenta o Troféu do Algarve, em confronto entre dois dos clubes mais tradicionais do futebol sul-americano.
Às 19h, a Argentina enfrenta Cabo Verde em mais uma partida eliminatória. Mais tarde, às 22h30, Colômbia x Gana encerra a agenda da Copa do Mundo, em mais um duelo que definirá um classificado para a próxima fase.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 3 de julho de 2026, com horários e canais:
Copa do Mundo 2026 (Oitavas de Final)
- 15h00 – Austrália x Egito – TV Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV
- 19h00 – Argentina x Cabo Verde – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 22h30 – Colômbia x Gana – CazéTV
Troféu do Algarve
- 15h30 – Flamengo x River Plate – Band
EM UM SÓ LUGAR