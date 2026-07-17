Flamengo x Olimpia: horário, onde assistir e escalações

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Flamengo e Olimpia se enfrentam em Brasília nesta sexta (17), às 20h, no último amistoso do Rubro-Negro antes da retomada oficial. O time chega invicto da excursão em Portugal e usa o duelo para ajustes finais. O confronto será no Mané Garrincha e terá transmissão da FlamengoTV.

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O Flamengo recebe o Olimpia nesta sexta-feira, 17, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no quarto e último amistoso de sua intertemporada. O time de Leonardo Jardim chega invicto após a excursão em Portugal: empatou por 2 a 2 com o River Plate, venceu o Lausanne por 2 a 0 e derrotou o Benfica por 2 a 1, resultado que garantiu o Troféu do Algarve.

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O compromisso funciona como o teste final antes da retomada das competições oficiais. Jardim deve aproveitar o duelo para testar alternativas e recuperar jogadores que retornaram da Copa do Mundo, casos de Varela e Nicolás de la Cruz. Arrascaeta, Lucas Paquetá, Léo Ortiz e Carrascal, porém, não estão disponíveis para a partida.

O Olimpia também disputa seu quarto amistoso da intertemporada. Líder do Campeonato Paraguaio, o clube venceu o San Lorenzo e o Sportivo Luqueño, além de empatar com o Recoleta. A equipe comandada por Pablo Sánchez chega sem Richard Ortiz, Leguizamón e Tim Payne, mas pode contar novamente com Derlis González.

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Flamengo e Olimpia já se enfrentaram 18 vezes, com oito vitórias do Flamengo, cinco triunfos do Olimpia e cinco empates. No encontro mais recente, disputado em agosto de 2023 pelas oitavas de final da Libertadores, o Olimpia venceu por 3 a 1, em Assunção, e eliminou o Flamengo da competição continental.

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Como assistir ao jogo entre Flamengo e Olimpia hoje?

Flamengo e Olimpia vão se enfrentar nesta sexta, 17, às 20h (horário de Brasília), em partida amistosa, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida terá transmissão exclusiva da FlamengoTV.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.



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Olimpia: Gastón Oliveira; Raúl Cáceres, Bentaberry, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Franco, Alfaro, Richard Sánchez e Delmás; Benítez e Braian Romero. Técnico: Pablo “Vitamina” Sánchez.