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Esporte

Flamengo x Olimpia: horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 17, em amistoso internacional. Saiba probabilidades e como assistir ao vivo ao jogo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 09h20 | Atualizado em 17 jul 2026, 19h18
BRASILIA, BRAZIL - MARCH 20: General view inside the stadium prior to the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Colombia at Mane Garrincha Stadium on March 20, 2025 in Brasilia, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Estádio Mané Garrincha, em Brasília (Buda Mendes/Getty Images)
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O Flamengo recebe o Olimpia nesta sexta-feira, 17, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no quarto e último amistoso de sua intertemporada. O time de Leonardo Jardim chega invicto após a excursão em Portugal: empatou por 2 a 2 com o River Plate, venceu o Lausanne por 2 a 0 e derrotou o Benfica por 2 a 1, resultado que garantiu o Troféu do Algarve.

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O compromisso funciona como o teste final antes da retomada das competições oficiais. Jardim deve aproveitar o duelo para testar alternativas e recuperar jogadores que retornaram da Copa do Mundo, casos de Varela e Nicolás de la Cruz. Arrascaeta, Lucas Paquetá, Léo Ortiz e Carrascal, porém, não estão disponíveis para a partida.

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O Olimpia também disputa seu quarto amistoso da intertemporada. Líder do Campeonato Paraguaio, o clube venceu o San Lorenzo e o Sportivo Luqueño, além de empatar com o Recoleta. A equipe comandada por Pablo Sánchez chega sem Richard Ortiz, Leguizamón e Tim Payne, mas pode contar novamente com Derlis González.

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Flamengo e Olimpia já se enfrentaram 18 vezes, com oito vitórias do Flamengo, cinco triunfos do Olimpia e cinco empates. No encontro mais recente, disputado em agosto de 2023 pelas oitavas de final da Libertadores, o Olimpia venceu por 3 a 1, em Assunção, e eliminou o Flamengo da competição continental.

 

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Como assistir ao jogo entre Flamengo e Olimpia hoje?

Flamengo e Olimpia vão se enfrentar nesta sexta, 17, às 20h (horário de Brasília), em partida amistosa, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida terá transmissão exclusiva da FlamengoTV.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

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Olimpia: Gastón Oliveira; Raúl Cáceres, Bentaberry, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Franco, Alfaro, Richard Sánchez e Delmás; Benítez e Braian Romero. Técnico: Pablo “Vitamina” Sánchez.

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