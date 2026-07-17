Jogos de hoje, sexta, 17 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A sexta-feira, 17 de julho, promete muita emoção no futebol brasileiro e internacional. O dia está recheado de partidas importantes do Campeonato Brasileiro Série A e B, além de um amistoso do Flamengo. Confira a programação completa para não perder nenhum lance e se preparar para um dia intenso de esporte!

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A sexta-feira, 17 de julho, terá uma programação intensa no futebol brasileiro, com destaque para três jogos do Campeonato Brasileiro Série A.

A noite começa na Série B do Campeonato Brasileiro, às 19h, com três jogos simultâneos: América-MG x Ceará, Juventude x Cuiabá e São Bernardo x Avaí. Mais tarde, às 21h, Fortaleza x Novorizontino e Londrina x Botafogo-SP completam a rodada.

Pela Série A, a sexta-feira reserva jogos importantes. Às 19h30, Bahia x Chapecoense abre a agenda da elite nacional. Às 20h, Mirassol x Grêmio e Fluminense x RB Bragantino entram em campo, em partidas que podem movimentar diferentes zonas da tabela e testar a consistência das equipes na sequência do campeonato.

O Flamengo também será uma atração do dia. Às 20h, o clube enfrenta o Olimpia, do Paraguai, em amistoso internacional que serve como preparação para os próximos compromissos da temporada.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 17 de julho de 2026, com horários e canais:

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Brasileirão Série B

19h00 – América-MG x Ceará – Disney+

19h00 – Juventude x Cuiabá – Disney+

19h00 – São Bernardo x Avaí – Premiere

21h00 – Fortaleza x Novorizontino – ESPN, SportyNet, X Sports e Disney+

e Disney+ 21h00 – Londrina x Botafogo-SP – Disney+

Brasileirão Série A

19h30 – Bahia x Chapecoense – Premiere

20h00 – Mirassol x Grêmio – Premiere

20h00 – Fluminense x RB Bragantino – Sportv e Premiere

Amistoso Internacional

20h00 – Flamengo x Olimpia (PAR) – FlamengoTV (YouTube)