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Esporte

Jogos de hoje, sexta, 17 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Três jogos do Brasileirão Série A, cinco da Série B e amistoso do Flamengo movimentam o dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 06h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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A sexta-feira, 17 de julho, terá uma programação intensa no futebol brasileiro, com destaque para três jogos do Campeonato Brasileiro Série A.

A noite começa na Série B do Campeonato Brasileiro, às 19h, com três jogos simultâneos: América-MG x Ceará, Juventude x Cuiabá e São Bernardo x Avaí. Mais tarde, às 21h, Fortaleza x Novorizontino e Londrina x Botafogo-SP completam a rodada.

Pela Série A, a sexta-feira reserva jogos importantes. Às 19h30, Bahia x Chapecoense abre a agenda da elite nacional. Às 20h, Mirassol x Grêmio e Fluminense x RB Bragantino entram em campo, em partidas que podem movimentar diferentes zonas da tabela e testar a consistência das equipes na sequência do campeonato.

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O Flamengo também será uma atração do dia. Às 20h, o clube enfrenta o Olimpia, do Paraguai, em amistoso internacional que serve como preparação para os próximos compromissos da temporada.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 17 de julho de 2026, com horários e canais:

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Brasileirão Série B

  • 19h00 – América-MG x Ceará – Disney+
  • 19h00 – Juventude x Cuiabá – Disney+
  • 19h00 – São Bernardo x Avaí – Premiere
  • 21h00 – Fortaleza x Novorizontino – ESPN, SportyNet, X Sports e Disney+
  • 21h00 – Londrina x Botafogo-SP – Disney+

Brasileirão Série A

  • 19h30 – Bahia x Chapecoense – Premiere
  • 20h00 – Mirassol x Grêmio – Premiere
  • 20h00 – Fluminense x RB Bragantino – Sportv e Premiere

      Amistoso Internacional

      • 20h00 – Flamengo x Olimpia (PAR) – FlamengoTV (YouTube)
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