Final da Libertadores 2026: veja quando e como comprar ingressos para a torcida do Palmeiras

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O Palmeiras detalhou a venda de ingressos para a final da Libertadores 2026 contra o Estudiantes, da Argentina. A comercialização começa na sexta-feira, 6 de novembro, priorizando sócios Avanti, com bilhetes a 95 dólares pela plataforma da Conmebol. A decisão será em 28/11, em Montevidéu. Prepare-se e garanta seu lugar para apoiar o Verdão!

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O Palmeiras divulgou o calendário de venda de ingressos para sua torcida na final da Copa Libertadores de 2026, contra o Estudiantes, da Argentina. A comercialização começa na sexta-feira, 6 de novembro, às 10h (de Brasília), com prioridade para os integrantes do programa de sócio-torcedor Avanti. Os ingressos custam 95 dólares (cerca de 515 reais) e serão vendidos exclusivamente pela plataforma oficial da Conmebol. A decisão será disputada no dia 28 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O assunto está em alta no Google Trends.

A venda será dividida em seis etapas, de acordo com a pontuação e a categoria dos planos do Avanti. Os associados com maior classificação terão acesso antecipado, enquanto os demais poderão comprar nas janelas seguintes. Caso sobrem ingressos, a comercialização será aberta ao público geral no domingo, 8 de novembro, das 10h às 22h.

Os 21 mil bilhetes disponibilizados pela Conmebol para um dos setores mistos do estádio, na segunda-feira, 2, se esgotaram em apenas 20 minutos.

Confira o calendário de vendas para a torcida do Palmeiras (horários de Brasília):

6/11, às 10h: Sócios 5 estrelas (9 a 10 pontos), plano Diamante, associados do clube com planos elegíveis e Sócios do Interior de categorias específicas.

6/11, às 14h: Sócios 4 estrelas (7 a 8 pontos), plano Platina e plano Especial – Sócio do Interior.

Sócios 4 estrelas (7 a 8 pontos), plano Platina e plano Especial – Sócio do Interior. 6/11, às 16h: Sócios 3 estrelas (5 a 6 pontos) e plano Ouro.

Sócios 3 estrelas (5 a 6 pontos) e plano Ouro. 7/11, às 10h: Sócios 2 estrelas (3 a 4 pontos) e plano Prata Superior.

Sócios 2 estrelas (3 a 4 pontos) e plano Prata Superior. 7/11, às 13h: Sócios 1 estrela (1 a 2 pontos) e plano Prata.

Sócios 1 estrela (1 a 2 pontos) e plano Prata. 7/11, às 16h: Todos os sócios Avanti.

Todos os sócios Avanti. 8/11, das 10h às 22h: Público geral, caso ainda restem ingressos. Continua após a publicidade

Os associados do clube e proprietários de cadeiras cativas do Nubank Parque também terão uma janela específica de compra, com início às 12h de sexta-feira, 6 de novembro, e encerramento às 22h de domingo, 8 de novembro.

Como comprar ingressos para a torcida do Palmeiras?

A compra será realizada pelo site oficial libertadores.eleventickets.com/. Os sócios Avanti deverão acessar a plataforma e selecionar a opção “Cadastro/Login Sócio Avanti”, preenchendo os dados pessoais solicitados. Após a validação do cadastro e da elegibilidade para a etapa de venda, o sistema apresentará o setor disponível para compra.

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O torcedor deverá selecionar a entrada destinada à torcida palmeirense, conferir as informações e finalizar o pagamento por cartão de crédito ou Pix. Cada CPF terá direito a apenas um ingresso, com exceção dos titulares do Avanti que possuam dependentes menores de idade cadastrados. Nesse caso, será possível comprar até quatro bilhetes da mesma categoria, incluindo o do responsável.

Os dependentes menores precisarão ter cadastro individual na plataforma para receber os ingressos, que ficarão disponíveis no perfil do titular no aplicativo do evento. Já os dependentes maiores de idade deverão realizar a própria compra, respeitando o rating do responsável no Avanti.

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Segundo as regras divulgadas para a decisão, os ingressos não poderão ser trocados, cancelados ou reembolsados após a confirmação da compra.

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Quanto custa o ingresso para o setor do Palmeiras?

Os palmeirenses terão acesso à Categoria 3, localizada atrás de um dos gols do Estádio Centenário, com bilhetes vendidos por 95 dólares (cerca de 515 reais). O valor é determinado pela Conmebol, e os associados ao Avanti não terão desconto, apenas prioridade de compra.

A organização também disponibilizou ingressos para os setores mistos do estádio, nas categorias 1 e 2, com preços de 340 dólares e 250 dólares, respectivamente. As cargas oferecidas nessas etapas iniciais já se esgotaram.

Quem não é sócio Avanti poderá comprar ingresso?

Sim. Os torcedores que não participam do programa Avanti poderão tentar comprar ingressos no domingo, 8 de novembro, a partir das 10h, desde que ainda existam entradas após as seis etapas de pré-venda.

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A comercialização para o público geral seguirá até as 22h, também pela plataforma oficial da Conmebol. A abertura dessa etapa, porém, não garante a existência de ingressos, já que os sócios terão preferência durante os dois primeiros dias.

Como será a entrada no Estádio Centenário?

Os ingressos serão exclusivamente digitais, com acesso ao estádio realizado por meio de QR Code. A previsão é que os bilhetes sejam disponibilizados no aplicativo oficial do evento 72 horas antes da partida. A Conmebol ainda deverá divulgar orientações adicionais sobre o aplicativo e o procedimento de acesso.

A entidade recomenda que os torcedores utilizem apenas os canais oficiais de venda, evitando cambistas e páginas não autorizadas, que podem oferecer entradas falsas ou inválidas.

O Palmeiras disputa sua segunda final consecutiva de Libertadores e busca conquistar o quarto título continental de sua história, depois das campanhas vitoriosas de 1999, 2020 e 2021. Do outro lado estará o Estudiantes, quatro vezes campeão, que tenta voltar a levantar a taça após 17 anos.