Fim de uma era para o futebol francês: Griezmann se aposenta da seleção

O campeão da Copa do Mundo Antoine Griezmann, uma figura fundamental no futebol francês na última década, anunciou sua aposentadoria da seleção nacional, Les Bleus. O atacante de 33 anos, que joga pelo Atlético de Madrid, publicou sua decisão em seu perfil nas redes sociais na segunda-feira, 30, refletindo sobre uma carreira notável de dez anos que incluiu 137 aparições e 44 gols pela França.

A decisão de Griezmann foi encarada como um choque para muitos torcedores, especialmente porque ele havia expressado recentemente seu desejo de continuar jogando pela seleção francesa até pelo menos a Copa do Mundo de 2026. Sua aposentadoria segue uma tendência entre outros jogadores franceses, incluindo Olivier Giroud, Blaise Matuidi, Raphael Varane e Hugo Lloris, marcando o que muitos veem como o fim de uma era para o futebol francês.

Em uma mensagem sincera compartilhada nas redes sociais, Griezmann disse: “É com o coração cheio de memórias que encerro este capítulo da minha vida. Obrigado por esta maravilhosa aventura tricolor e até breve.” Esse sentimento resume sua profunda conexão com a seleção nacional e os momentos inesquecíveis que ele vivenciou ao lado de seus companheiros de equipe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Griezmann fez sua estreia internacional em março de 2014 durante uma partida amistosa contra a Holanda. Ao longo dos anos, ele se tornou conhecido por sua versatilidade e habilidade, contribuindo significativamente para o sucesso da França. Ele desempenhou um papel crucial na jornada da equipe para a vitória na Copa do Mundo de 2018, onde marcou na final contra a Croácia e foi fundamental durante todo o torneio. Além disso, ele foi nomeado Jogador do Torneio na Euro 2016, onde terminou como o artilheiro, apesar da França ter ficado aquém na final.

O anúncio de sua aposentadoria ocorre após um desempenho decepcionante na Euro 2024 no início deste ano, quando a França perdeu nas semifinais. A última aparição de Griezmann com uma camisa da França foi durante uma partida da Liga das Nações contra a Bélgica no início deste mês. Apesar de reconhecer dificuldades durante torneios recentes, ele havia indicado anteriormente que permaneceria comprometido com a seleção nacional.

Como foram as repercussões?

O técnico francês Didier Deschamps elogiou as contribuições de Griezmann para o time, destacando seu espírito coletivo e altruísmo — qualidades que geralmente são raras entre jogadores de ataque. Deschamps afirmou que Griezmann sempre seria considerado um “monumento” do futebol francês devido ao seu impacto significativo na última década.

Conforme Griezmann se afasta do dever internacional, ele deixa um legado impressionante. Ele está em quarto lugar na lista de artilheiros de todos os tempos da França e só é superado por lendas como Giroud e Thierry Henry. Suas contribuições deixaram uma marca indelével na história do futebol francês.

Olhando para o futuro, Griezmann não especificou por quanto tempo mais pretende continuar sua carreira no clube Atlético de Madrid, onde já é o maior artilheiro de todos os tempos. Ao virar esta página de sua vida, fãs e companheiros de equipe se lembrarão dele não apenas por seus gols, mas por sua liderança e dedicação inabalável aos Les Bleus.