Filipe Toledo é tri em Jeffrey’s Bay e garante vaga em Paris 2024

Atual campeão mundial e líder do ranking da WSL, o brasileiro Filipe Toledo fez mais uma apresentação memorável e garantiu a vitória na etapa de Jeffrey’s Bay, na África do Sul, ao vencer o australiano Ethan Ewing na decisão, nesta quarta-feira (19). Foi o seu terceiro título nesta etapa. Além de ampliar sua liderança no circuito mundial de surfe, Filipinho também garantiu sua participação nas Olimpíadas de Paris, no ano que vem.

Na briga pela outra vaga brasileira, via ranking mundial, estão João Chianca, Yago Dora e Gabriel Medina, quarto, quinto e sexto colocados, respectivamente, no circuito da WSL. Mais cedo, outro surfista do país, Ítalo Ferreira, 11º no ranking e atual campeão olímpico, sofreu uma lesão que lhe tirou da temporada. Para conseguir ir a Paris, Ferreira terá que disputar o ISA Games, no ano que vem, em Porto Rico.

No surfe feminino, a brasileira Tatiana Weston-Webb, já havia garantido sua vaga nas Olimpíadas de 2024.

Com as vagas de Filipinho e Tatiana, o Brasil já possui 40 atletas classificados para os Jogos Olímpicos. São seis homem e 34 mulheres com vagas garantidas. Entre eles, estão: Alison dos Santos, o Piu, nos 400 metros com barreiras, Darlan Romani, no arremesso de peso, É rica Sena, da marcha atlética, Paola Reis, do BMX, Ingrid Oliveira, dos Saltos Ornamentais e a seleção feminina de futebol.

A expectativa do Comitê Olímpico Brasileiro é que a delegação brasileira chegue a Paris com cerca de 300 atletas, número próximo ao que foi a Tóquio, em 2021 (302).