Fifa pode adiar partida entre França e Paraguai neste sábado
Duelo das oitavas de final acontece na Filadélfia, nos Estados Unidos
A Fifa comunicou que poderá adiar o jogo entre França e Paraguai neste sábado, 4, nos Estados Unidos. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo e está marcada para às 18h.
“Estamos acompanhando de perto a situação meteorológica em Filadélfia. Nesta fase, existe um alto risco de atrasos devido às condições”, disse à RMC Sport.
Além do risco de chuvas e trovoadas, o Serviço Meteorológico Nacional (NWS) estima a temperatura entre 36°C e 38°C para o horário da partida, com sensação térmica de até 41°C.
Mbappé x Gustavo Gómez
Com seis gols em quatro jogos, Kylian Mbappe tem uma disputa particular na Copa do Mundo de 2026: passar Messi na artilharia. Com um gol a menos, o francês terá pela frente o Paraguai de Gustavo Gómez – que eliminou a tetracampeã Alemanha na fase anterior.
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