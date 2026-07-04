Mbappé x Gustavo Gómez: craque francês pode passar Messi em gols neste sábado
França e Paraguai se enfrentam neste sábado, 4, às 18h, pela oitavas de final
Com seis gols em quatro jogos, Kylian Mbappe tem uma disputa particular na Copa do Mundo de 2026: passar Messi na artilharia. Com um gol a menos, o francês terá pela frente o Paraguai de Gustavo Gómez – que eliminou a tetracampeã Alemanha na fase anterior.
A disputa, no entanto, não se restringe à esta edição. Com 18 gols em 18 jogos, Mbappe também quer passar o argentino no ranking de todos os tempos – Messi chegou a 20 nessa sexta-feira, 3, na suada vitória sobre Cabo Verde.
França e Paraguai jogam na Filadélfia, neste sábado, 4, às 18h, pela oitavas de final. Quem passar enfrenta o vencedor de Canadá e Marrocos pelas quartas do Mundial.
Confira a lista de artilharia da Copa do Mundo 2026:
7 gols – Lionel Messi (Argentina)
6 gols – Kylian Mbappé (França)
5 gols – Harry Kane (Inglaterra), Erling Haaland (Noruega), Mikel Oyarzabal (Espanha) e Ismaïla Sarr (Senegal)
4 gols – Vinícius Jr. (Brasil) e Dembélé (França)
Confira a lista de artilharia histórica das Copas do Mundo:
20 gols – Lionel Messi (Argentina)
18 gols – Kylian Mbappé (França)
16 gols – Miroslav Klose (Alemanha)
15 gols – Ronaldo (Brasil)
14 gols – Gerd Muller (Alemanha)
13 gols – Harry Kane (Inglaterra) e Just Fontaine (França)
12 gols – Pelé (Brasil)
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