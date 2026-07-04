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Esporte

Mbappé x Gustavo Gómez: craque francês pode passar Messi em gols neste sábado

França e Paraguai se enfrentam neste sábado, 4, às 18h, pela oitavas de final

Por Ígor Resende 4 jul 2026, 09h28
Quatro jogadores de futebol, dois sorrindo e dois sérios, posam lado a lado contra um fundo cinza. Da esquerda para a direita: um goleiro de camisa laranja com o número 12, um jogador de camisa listrada vermelha e branca com o número 15 e braços tatuados, e dois jogadores de camisa azul com listras diagonais e gola branca, um com o número 10 e outro com o número 7
Jogador do Palmeiras vai tentar parar o craque do Real Madrid (FIFA/FIFA/Getty Images)
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Mbappé x Gustavo Gómez: craque francês pode passar Messi em gols neste sábado Priorize VEJA no Google

Com seis gols em quatro jogos, Kylian Mbappe tem uma disputa particular na Copa do Mundo de 2026: passar Messi na artilharia. Com um gol a menos, o francês terá pela frente o Paraguai de Gustavo Gómez – que eliminou a tetracampeã Alemanha na fase anterior. 

A disputa, no entanto, não se restringe à esta edição. Com 18 gols em 18 jogos, Mbappe também quer passar o argentino no ranking de todos os tempos – Messi chegou a 20 nessa sexta-feira, 3, na suada vitória sobre Cabo Verde.

França e Paraguai jogam na Filadélfia, neste sábado, 4, às 18h, pela oitavas de final. Quem passar enfrenta o vencedor de Canadá e Marrocos pelas quartas do Mundial.

Confira a lista de artilharia da Copa do Mundo 2026:

7 gols – Lionel Messi (Argentina)
6 gols – Kylian Mbappé (França)
5 gols – Harry Kane (Inglaterra), Erling Haaland (Noruega), Mikel Oyarzabal (Espanha) e Ismaïla Sarr (Senegal)
4 gols – Vinícius Jr. (Brasil) e  Dembélé (França)

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Confira a lista de artilharia histórica das Copas do Mundo:

20 gols – Lionel Messi (Argentina)
18 gols – Kylian Mbappé (França)
16 gols – Miroslav Klose (Alemanha)

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15 gols – Ronaldo (Brasil)
14 gols – Gerd Muller (Alemanha)
13 gols – Harry Kane (Inglaterra) e Just Fontaine (França)
12 gols – Pelé (Brasil)

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    TAGS:
    Copa do Mundo 2026
    Kylian Mbappé
    Paraguai
    Seleção de Futebol da França
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