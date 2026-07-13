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Esporte

Fifa atende pedido da Argentina e define uniformes das semifinais da Copa do Mundo

Atual campeã pediu para usar camisa azul contra Inglaterra como na vitória nas quartas de final em 1986

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 10h41 | Atualizado em 13 jul 2026, 10h44
Camisa de futebol preta com detalhes em azul e branco, número 26 em destaque, escudo da FIFA e da AFA
Uniforme 2 da Argentina na Copa do Mundo 2026 (Hector Vivas - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Fifa atende pedido da Argentina e define uniformes das semifinais da Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

A Fifa definiu os uniformes dos semifinalistas da Copa do Mundo. França e Inglaterra serão os mandantes de seus jogos contra a Espanha e a Argentina, respectivamente,  e entram em campo com o uniforme 1, enquanto seus adversários vestem a versão 2. 

Na primeira semifinal, nesta terça, 14, às 16h (horário de Brasília), os jogadores de linha da França vestirão a camisa azul escura, shorts branco e meião vermelho, e os goleiros o conjunto verde. 

Os espanhóis vestirão o uniforme 2 da equipe, com camisa branca, shorts vermelho e meião branco; os goleiros vestirão o conjunto amarelo. 

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Diagrama detalhando os uniformes de futebol para a semifinal entre França e Espanha em 14 de julho de 2026. Inclui uniformes de jogadores, goleiros, coletes, árbitro e gandula, com descrições de cores para cada peça
Uniformes Semifinal França x Espanha – Copa do Mundo 2026 (Fifa/FIFA)

Na segunda semifinal, nesta quarta, 15, às 16h, os jogadores da Inglaterra entrarão em campo com o conjunto inteiro branco, e os goleiros de amarelo. 

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Os argentinos vestirão o uniforme azul marinho com shorts e meião em preto e branco. Os goleiros usarão conjunto turquesa com detalhes em azul marinho. 

Diagrama de uniformes para o jogo Inglaterra x Argentina, semifinal de 15 de julho de 2026. Inglaterra: jogador com camisa branca, calção branco, meias brancas; goleiro com uniforme amarelo. Argentina: jogador com camisa azul-marinho, calção preto, meias pretas; goleiro com uniforme azul-petróleo. Árbitro de vermelho e dourado, gandula de cinza-escuro
Uniformes Semifinal Inglaterra x Argentina – Copa do Mundo 2026 (Fifa/FIFA)
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Pedido argentino

Os atuais campeões do mundo pediram à Fifa que vestissem o seu segundo uniforme azul marinho no confronto com a Inglaterra, segundo a ESPN.

Nos últimos jogos entre as seleções na Copa do Mundo, a Argentina venceu as partidas quando vestia a camisa azul. Em 1986, nas quartas de final repleta de tensão extra-campo, os sul-americanos bateram os europeus por 2 a 1. Doze anos depois, as equipes se reencontraram nas oitavas de final da Copa de 1998, e mais uma vez venceram os adversários nos pênaltis. 

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A última vez que se enfrentaram em Mundiais foi em 2002, na fase de grupos. Mas desta vez, com a camisa listrada branca e azul claro, os argentinos perderam por 1 a 0 diante dos ingleses de uniforme vermelho.

De novo no caminho uma da outra, desta vez na semifinal do Mundial, será a superstição argentina suficiente para garantir uma vaga na final da Copa do Mundo? Ou os ingleses se vingarão da Mão de Deus de Maradona e ficarão um passo mais perto de, enfim, trazer o título de volta para casa?

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