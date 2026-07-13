Fifa atende pedido da Argentina e define uniformes das semifinais da Copa do Mundo

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A Fifa anunciou os uniformes para as semifinais da Copa do Mundo: França x Espanha e Inglaterra x Argentina. França e Inglaterra jogarão com o uniforme principal. A Argentina, por sua vez, fez um pedido especial para usar o uniforme azul marinho contra a Inglaterra, motivada por uma superstição histórica de vitórias em jogos passados.

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A Fifa definiu os uniformes dos semifinalistas da Copa do Mundo. França e Inglaterra serão os mandantes de seus jogos contra a Espanha e a Argentina, respectivamente, e entram em campo com o uniforme 1, enquanto seus adversários vestem a versão 2.

Na primeira semifinal, nesta terça, 14, às 16h (horário de Brasília), os jogadores de linha da França vestirão a camisa azul escura, shorts branco e meião vermelho, e os goleiros o conjunto verde.

Os espanhóis vestirão o uniforme 2 da equipe, com camisa branca, shorts vermelho e meião branco; os goleiros vestirão o conjunto amarelo.

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Na segunda semifinal, nesta quarta, 15, às 16h, os jogadores da Inglaterra entrarão em campo com o conjunto inteiro branco, e os goleiros de amarelo.

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Os argentinos vestirão o uniforme azul marinho com shorts e meião em preto e branco. Os goleiros usarão conjunto turquesa com detalhes em azul marinho.

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Pedido argentino

Os atuais campeões do mundo pediram à Fifa que vestissem o seu segundo uniforme azul marinho no confronto com a Inglaterra, segundo a ESPN.

Nos últimos jogos entre as seleções na Copa do Mundo, a Argentina venceu as partidas quando vestia a camisa azul. Em 1986, nas quartas de final repleta de tensão extra-campo, os sul-americanos bateram os europeus por 2 a 1. Doze anos depois, as equipes se reencontraram nas oitavas de final da Copa de 1998, e mais uma vez venceram os adversários nos pênaltis.

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A última vez que se enfrentaram em Mundiais foi em 2002, na fase de grupos. Mas desta vez, com a camisa listrada branca e azul claro, os argentinos perderam por 1 a 0 diante dos ingleses de uniforme vermelho.

De novo no caminho uma da outra, desta vez na semifinal do Mundial, será a superstição argentina suficiente para garantir uma vaga na final da Copa do Mundo? Ou os ingleses se vingarão da Mão de Deus de Maradona e ficarão um passo mais perto de, enfim, trazer o título de volta para casa?

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