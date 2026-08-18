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Fenerbahçe x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 18, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 09h30 | Atualizado em 18 ago 2026, 15h37
ISTANBUL, TURKEY - AUGUST 12: Stadium of Fenerbahce, Sukru Saracoglu Stadium during the UEFA Champions League match between Fenerbahce v Feyenoord at the Sukru Saracoglu Stadium on August 12, 2025 in Istanbul Turkey (Photo by Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)
Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul (Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)
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Fenerbahçe e Lyon se enfrentam nesta terça-feira, 18, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League 2026/27. O confronto vale uma das últimas sete vagas disponíveis para a fase de liga do torneio europeu. A partida de volta está marcada para 26 de agosto, na França.

O Fenerbahçe chega à eliminatória depois de superar o Sturm Graz na fase anterior, com 3 a 0 no placar agregado. O clube turco fez investimentos importantes para a temporada, incorporando jogadores como Ederson, Nathan Aké, N’Golo Kanté, Mason Greenwood e Marco Asensio. O início no Campeonato Turco, porém, não foi o esperado: no fim de semana, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Gençlerbirliği na primeira rodada.

O técnico Ismail Kartal deve novamente apostar em um time recheado de jogadores experientes. Romelu Lukaku, uma das contratações de maior impacto do clube, ainda não está em condições ideais e dificilmente será utilizado nesta terça-feira. Sem o belga, Vedat Muriqi aparece como principal candidato para comandar o ataque, apoiado por Greenwood, Asensio e Kerem Aktürkoğlu. Ederson deve assumir o gol, enquanto Kanté e Guendouzi formam a dupla de meio-campo.

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O Lyon chega a Istambul depois de uma classificação com direito a reação na fase anterior. Após perder o primeiro confronto para o Sparta Praga, a equipe de Paulo Fonseca venceu por 3 a 0 na França e avançou aos playoffs. O clube francês inicia a temporada sem Endrick, que atuou por empréstimo no Lyon no primeiro semestre de 2026 e retornou ao Real Madrid após o fim do acordo. Para substituir a referência ofensiva brasileira, o clube buscou Loïs Openda, que deve começar diante dos turcos.

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Onde assistir a partida entre Fenerbahçe e Lyon?

Fenerbahçe e Lyon se enfrentam nesta terça-feira, 18, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, da TNT, da HBO Max e do canal da TNT Sports Brasil no YouTube.

Prováveis escalações:

Fenerbahçe: Tarık Çetin (Ederson); Nélson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké e Archie Brown; Guendouzi e Kanté; Mason Greenwood, Marco Asensio e Kerem Aktürkoğlu; Vedat Muriqi. Técnico: Ismail Kartal. 

Lyon: Greif; Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Niakhaté e Abner Vinícius; Tanner Tessmann e Tyler Morton; Ernest Nuamah, Corentin Tolisso e Malick Fofana; Loïs Openda. Técnico: Paulo Fonseca. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Sven Jablonski (ALE);
  • Assistentes: Eduard Beitinger (ALE) e Christian Gittelmann (ALE);
  • Quarto árbitro: Tobias Reichel (ALE);
  • VAR: Christian Dingert (ALE);
  • AVAR: Pascal Müller (ALE).
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