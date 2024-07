Fadinha, Rebeca e mais: o que assistir da Olimpíada de Paris neste domingo, 28

O primeiro domingo de Olimpíada tem uma programação cheia, que vai da madrugada até a noite, no horário de Brasília.

Entre os destaques, as meninas do handebol enfrentam a Hungria, depois de uma grande vitória em cima da Espanha, às 4h, no horário de Brasília. Um pouco mais tarde, às 4h30, é a vez da ginástica artística feminina, com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira.

Às 7h começa o skate street feminino, na Place de La Concorde, cartão-postal de Paris, com Rayssa Leal, Gabi Mazetto e Pâmela Rosa, com a final marcada para 12h. A prova masculina, que seria realizada neste sábado foi adiada para segunda-feira em meio à chuva que cai na cidade.

Também às 12h, a seleção feminina de futebol enfrenta o Japão.

Fechando o dia, vôlei de praia masculino acontece às 16h, enquanto o surfe segue às 18h40.

Veja abaixo a programação completa, no horário de Brasília, dos Jogos Paris 2024 para domingo, 28 de agosto:

3:30 Badminton Ind M – Fase de Grupos

3:30 Badminton Ind F – Fase de Grupos

3:30 Badminton Duplas M – Fase de Grupos

3:30 Badminton Duplas F – Fase de Grupos

3:30 Badminton Duplas X – Fase de Grupos

4:00 Handebol F – Grupo B: BRA x HUN

4:00 Remo Single Skiff F – Repescagem

4:00 Vôlei F – Grupo C: ITA x DOM

4:00 Vôlei de Praia F – Grupo A: ITA x ESP

4:15 Tiro Rifle de ar 10m F – Qualificação

4:30 Esgrima Florete Ind F – 1ª rodada

4:30 Ginástica Artística F – Qualificação Sub 1

4:30 Tiro Pistola de ar 10m M – Final

4:30 Tiro com Arco Equipe F – Oitavas

4:36 Remo Single Skiff M – Repescagem

5:00 Esgrima Espada Ind M – 1ª rodada

5:00 Hóquei na Grama F – Grupo A: BEL x CHN

5:00 Judô 52kg F – 1ª rodada

5:00 Judô 66kg M – 1ª rodada

5:00 Tênis de Mesa Ind M – 1ª Rodada

5:00 Tênis de Mesa Ind F – 1ª Rodada

5:00 Vôlei de Praia M – Grupo B: NED x ITA

5:10 Remo Double Skiff F – Repescagem

5:20 Remo Double Skiff M – Repescagem

5:25 Esgrima Florete Ind F – 2ª rodada

5:28 Judô 52kg F – 2ª rodada

5:28 Judô 66kg M – 2ª rodada

5:30 Hipismo CCE Ind – Cross-country

5:30 Hipismo CCE Equipe – Cross-country

5:30 Hóquei na Grama F – Grupo A: GER x JPN

5:30 Pólo Aquático M – Grupo B: AUS x ESP

5:30 Remo Dois Sem F – Eliminatórias

6:00 Basquete M – Grupo C: SSD x PUR

6:00 Boxe 57kg M – 1ª Rodada

6:00 Handebol F – Grupo A: KOR x SLO

6:00 Remo Dois Sem M – Eliminatórias

6:00 Natação 200m livre M – Eliminatórias

6:00 Natação 400m medley M – Eliminatórias

6:00 Natação 100m peito F – Eliminatórias

6:00 Natação 100m costas M – Eliminatórias

6:00 Natação 200m livre F – Eliminatórias

6:00 Vôlei de Praia F – Grupo E: BRA x JPN

6:15 Tiro Rifle de ar 10m M – Qualificação

6:16 Boxe 71kg M – 1ª Rodada

6:30 Remo Double Skiff Leve F – Eliminatórias

6:40 Ginástica Artística F – Qualificação Sub 2

6:48 Boxe 92kg M – 1ª Rodada

7:00 Remo Double Skiff Leve M – Eliminatórias

7:00 Skate Street F – Qualificação

7:00 Tênis Ind M – 1ª Rodada

7:00 Tênis Ind F – 1ª Rodada

7:00 Tênis Duplas M – 1ª Rodada

7:00 Tênis Duplas F – 1ª Rodada

7:00 Tiro Pistola de ar 10m F – Final

7:00 Vela iQFoil M – Regatas 1 a 4

7:00 Vela iQFoil F – Regatas 1 a 4

7:00 Vela 49er M – Regatas 1 a 3

7:00 Vela 49erFX F – Regatas 1 a 3

7:00 Vôlei de Praia F – Grupo C: GER x FRA

7:05 Pólo Aquático M – Grupo B: SRB x JPN

7:20 Boxe 50kg F – 1ª Rodada

7:20 Judô 52kg F – Oitavas

7:20 Judô 66kg M – Oitavas

7:25 Esgrima Espada Ind M – 2ª rodada

7:30 Remo Quatro Sem F – Eliminatórias

7:45 Hóquei na Grama F – Grupo B: AUS x RSA

7:50 Remo Quatro Sem M – Eliminatórias

7:52 Boxe 66kg F – 1ª Rodada

8:00 Vôlei F – Grupo B: POL x JPN

8:15 Hóquei na Grama F – Grupo B: GBR x ESP

8:16 Judô 52kg F – Quartas

8:16 Judô 66kg M – Quartas

8:30 Basquete F – Grupo A: ESP x CHN

9:00 Badminton Ind M – Fase de Grupos

9:00 Badminton Ind F – Fase de Grupos

9:00 Badminton Duplas M – Fase de Grupos

9:00 Badminton Duplas F – Fase de Grupos

9:00 Badminton Duplas X – Fase de Grupos

9:00 Handebol F – Grupo A: SWE x GER

9:05 Esgrima Florete Ind F – Oitavas

9:10 Ciclismo MTB Cross-country F – Final

9:15 Tiro com Arco Equipe F – Quartas

9:50 Ginástica Artística F – Qualificação Sub 3

10:00 Pólo Aquático M – Grupo A: ITA x USA

10:00 Vôlei de Praia F – Grupo E: NED x LTU

10:05 Esgrima Espada Ind M – Oitavas

10:30 Boxe 57kg M – 1ª Rodada

10:30 Canoagem Slalom Caiaque F – Semifinal

10:30 Rugby 7s F – Grupo B: IRL x GBR

10:46 Boxe 71kg M – 1ª Rodada

10:47 Tiro com Arco Equipe F – Semifinais

10:55 Esgrima Florete Ind F – Quartas

11:00 Handebol F – Grupo A: DEN x NOR

11:00 Judô 66kg M – Repescagens

11:00 Rugby 7s F – Grupo B: AUS x RSA

11:00 Tênis de Mesa Duplas X – Quartas

11:00 Vôlei de Praia F – Grupo A: BRA x EGY

11:02 Boxe 92kg M – Oitavas

11:17 Judô 66kg M – Semifinais

11:25 Esgrima Espada Ind M – Quartas

11:30 Rugby 7s F – Grupo C: USA x JPN

11:34 Judô 52kg F – Repescagens

11:35 Pólo Aquático M – Grupo A: CRO x MNE

11:48 Tiro com Arco Equipe F – Disputa do bronze

11:50 Boxe 50kg F – 1ª Rodada

11:51 Judô 52kg F – Semifinais

12:00 Futebol F – Grupo C: BRA x JPN

12:00 Futebol F – Grupo A: NZL x COL

12:00 Hóquei na Grama M – Grupo A: GER x ESP

12:00 Rugby 7s F – Grupo C: FRA x BRA

12:00 Skate Street F – Final

12:00 Vôlei M – Grupo A: FRA x SRB

12:00 Vôlei de Praia M – Grupo E: CZE x CAN

12:11 Tiro com Arco Equipe F – Final

12:15 Basquete M – Grupo C: SRB x USA

12:18 Judô 66kg M – Disputas de bronze

12:22 Boxe 66kg F – 1ª Rodada

12:30 Hóquei na Grama M – Grupo B: BEL x NZL

12:30 Rugby 7s F – Grupo A: FIJ x CAN

12:38 Judô 66kg M – Final

12:45 Canoagem Slalom Caiaque F – Final

12:49 Judô 52kg F – Disputas de bronze

13:00 Ginástica Artística F – Qualificação Sub 4

13:00 Rugby 7s F – Grupo A: NZL x CHN

13:09 Judô 52kg F – Final

14:00 Esgrima Florete Ind F – Semifinal #1

14:00 Futebol F – Grupo C: ESP x NGR

14:00 Futebol F – Grupo B: AUS x ZAM

14:00 Handebol F – Grupo B: ANG x ESP

14:00 Rugby 7s F – Grupo B: IRL x RSA

14:00 Surfe F – 2ª Rodada

14:00 Tênis Ind M – 1ª Rodada

14:00 Tênis Ind F – 1ª Rodada

14:30 Badminton Ind M – Fase de Grupos

14:30 Badminton Ind F – Fase de Grupos

14:30 Badminton Duplas M – Fase de Grupos

14:30 Badminton Duplas F – Fase de Grupos

14:30 Badminton Duplas X – Fase de Grupos

14:30 Esgrima Florete Ind F – Semifinal #2

14:30 Pólo Aquático M – Grupo B: FRA x HUN

14:30 Rugby 7s F – Grupo B: AUS x GBR

14:45 Hóquei na Grama M – Grupo A: NED x FRA

15:00 Boxe 71kg M – 1ª Rodada

15:00 Esgrima Espada Ind M – Semifinal #1

15:00 Rugby 7s F – Grupo C: USA x BRA

15:00 Tênis de Mesa Ind M – 1ª Rodada

15:00 Tênis de Mesa Ind F – 1ª Rodada

15:00 Vôlei de Praia M – Grupo E: BRA x AUT

15:15 Hóquei na Grama M – Grupo A: RSA x GBR

15:16 Boxe 92kg M – Oitavas

15:25 Esgrima Espada Ind M – Semifinal #2

15:30 Natação 400m medley M – Final

15:30 Rugby 7s F – Grupo C: FRA x JPN

15:45 Natação 100m borboleta F – Final

15:50 Esgrima Florete Ind F – Disputa do bronze

15:51 Natação 200m livre M – Semifinais

16:00 Basquete F – Grupo A: SRB x PUR

16:00 Futebol F – Grupo A: FRA x CAN

16:00 Futebol F – Grupo B: USA x GER

16:00 Handebol F – Grupo B: FRA x NED

16:00 Rugby 7s F – Grupo A: FIJ x CHN

16:00 Vôlei M – Grupo A: SLO x CAN

16:00 Vôlei de Praia M – Grupo B: NOR x CHI

16:04 Boxe 50kg F – 1ª Rodada

16:05 Pólo Aquático M – Grupo A: ROU x GRE

16:10 Ginástica Artística F – Qualificação Sub 5

16:15 Natação 100m peito F – Semifinais

16:20 Esgrima Espada Ind M – Disputa do bronze

16:30 Rugby 7s F – Grupo A: NZL x CAN

16:36 Boxe 66kg F – 1ª Rodada

16:37 Natação 100m costas M – Semifinais

16:45 Esgrima Florete Ind F – Final

16:54 Natação 100m peito M – Final

17:00 Natação 200m livre F – Semifinais

17:00 Vôlei de Praia F – Grupo C: USA x CZE

17:15 Esgrima Espada Ind M – Final

18:48 Surfe M – 2ª Rodada