Com domínio, Brasil vence Espanha na estreia do handebol feminino

A seleção brasileira feminina de handebol venceu a Espanha por 29 a 18 nesta quinta-feira, 25. A vitória é a primeira sobre as espanholas desde 2014 e marca um bom começo no que é considerado o “grupo da morte” nos Jogos Olímpicos de Paris.

A goleira Gabi Moreschi (apelidada nas redes sociais de Mureschi, por virar uma muralha) teve aproveitamento de 45% e não deixou as espanholas, bronze nos Jogos de 2012, abrirem vantagem no placar.

O bom desempenho segue a conquista, no ano passado, do heptacampeonato dos Jogos Pan-Americanos, depois de vitória sobre a Argentina na final. O melhor resultado brasileiro nos Jogos Olímpicos foi o quinto lugar no Rio de Janeiro, em 2016.

O Brasil ainda enfrenta a Holanda, campeã mundial em 2021, e a França, atual campeã mundial e olímpica. O grupo conta ainda com Angola e Hungria, dona de três medalhas olímpicas e um mundial.

Um pouco antes da partida, a armadora Bruna de Paula analisou as chances do Brasil na competição e falou sobre a expectativa.

“Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas sabemos que nosso time é de alto nível, batemos de frente com qualquer equipe”, disse ao portal do Comitê Olímpico do Brasil. “Temos um time muito experiente, quase todo mundo jogando na Europa. Sabemos que nos clubes disputamos jogos difíceis todo fim de semana. Aqui vai ser a mesma coisa”.