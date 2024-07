Primeira atleta brasileira abre trabalhos em Paris com recorde pessoal, mas sem transmissão oficial

Primeira atleta brasileira a competir nos Jogos Olímpicos de Paris, Ana Luiza Caetano, de 21 anos, concluiu a fase de ranqueamento do tiro com arco nesta quinta-feira, 25, fazendo a melhor marca de sua carreira e já mostrando foco total para as eliminatórias. Quem decidiu acordar às 4h30, no horário de Brasília, para assistir à prova, no entanto, ficou apenas no desejo, já que não houve transmissão oficial.

Com 660 pontos, dos 720 possíveis, Ana ficou em 19º lugar, entre 64 atletas. A líder do ranqueamento, a coreana Sihyeon Lim, fez 694 pontos e bateu o recorde mundial.

Como o ranqueamento foi realizado em uma área de competição montada ao lado da arena principal, e sem presença do público, não houve transmissão oficial. A arena principal estará aberta a partir das eliminatórias, que começam na próxima terça-feira, 30 de julho.

“Foi feliz demais esse início ao ser a primeira atleta do Brasil a competir nestes Jogos. Eu me inspiro muito em muita gente que vi aqui. Andar na Vila, encontrar com a Rebeca (Andrade, da Ginástica Artística), dividir o quarto com a Bia do Tênis…estou nas nuvens, estou com meus heróis. Saber que estou abrindo a competição é uma honra. Espero trazer boa sorte para todo mundo”, ressaltou a arqueira ao Comitê Olímpico do Brasil, logo depois da participação.

Ainda nesta quinta-feira, às 9h15, Marcus Vinícius D’Almeida, de 26 anos e atual número 1 do mundo, entra nas classificatórias masculinas do tiro com arco. “Ninguém chega a número 1 do mundo sem gostar de pressão. Eu procurei isso e adoro ser a atração do show”, disse a VEJA um pouco antes de embarcar para a França.

As meninas da seleção de futebol fecham a participação brasileira na quinta-feira, jogando às 14h contra a Nigéria. Destaque para a atacante Marta, de 38 anos, que chega em território francês para a sexta participação em uma Olimpíada.