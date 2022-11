F1: Grande Prêmio de SP terá briga por segundos lugares

A Fórmula 1 chega a São Paulo praticamente definida, tanto no campeonato de pilotos (Max Verstappen é bicampeão) como no de construtores (Red Bull é pentacampeã). O Grande Prêmio da capital paulista, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, começa nesta sexta, 11, com treinos e provas classificatórias, e vai até o domingo, 13, com a corrida oficial. A disputa, este ano, cinquentenário dos Grandes Prêmios brasileiros, será pelos vices.

A Ferrari desponta como favorita para assegurar o segundo lugar no campeonato de construtores e o monegasco Charles Leclerc como segundo lugar no campeonato de pilotos. Mas não será um passeio. A escuderia está está 40 pontos à frente da Mercedes, que acrescentou 27 pontos nas últimas rodadas. E Leclerc está em terceiro, a cinco pontos do mexicano Sergio Pérez, parceiro de Verstappen na Red Bull. Com bônus extras da corrida de velocidade, nada está definido.

Querido da torcida brasileira, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, está em quinto lugar no campeonato de pilotos, com uma atuação bem abaixo de temporadas anteriores. Com três vitórias no circuito, em 2016, 2018 e no ano passado, é pouco provável que tenha condições de superar.

A sprint race é realizada no sábado anterior à prova oficial do domingo e também aconteceu nos GPs da Emília-Romagna (22 a 24 de abril), na Itália, e da Áustria (8 a 10 de julho). Este ano, os oito primeiros colocados serão bonificados com pontos. Oito pontos para o primeiro, sete para o segundo, e assim por diante até o oitavo lugar, que receberá um ponto.

Mas nem todos são favoráveis ao evento. “Eu não sou um grande fã [da corrida de velcidade], porque sinto que não corremos”, disse Verstappen, o maior vencedor das provas desde que estrearam na F-1, na quinta-feira. “São poucos pontos que você ganha, e você também não pode arriscar porque a corrida principal é onde você conquista pontos. Você não realiza pit-stop, então apenas coloca um pneu que vai durar a distância da corrida.”

No ano passado, quando foi oficializada pela primeira vez, apenas os três primeiros colocados somavam pontos. Das três provas de 2021, Silverstone, Monza e Interlagos, apenas a etapa brasileira permaneceu nesta temporada. Os dirigentes internacionais reconheceram que a prova de Interlagos, que terminou com a vitória de Valtteri Bottas, foi a melhor das realizadas até agora.

Mas a FIA já considera fazer mudanças para 2023, quando dobrará o número de de provas de velocidade, passando a realizá-la em seis etapas ao longo do calendário. A ideia é torná-la um evento isolado, como na F2 e F3, sem influência na formação do grid de largada de domingo.

O regulamento é o mesmo do ano anterior. Nesta sexta-feira, o segundo treino será de classificação para a sprint. Para efeito de estatística, o pole position será considerado o mais rápido na sexta e não o vencedor da sprint. No sábado, os pilotos disputam a corrida curta cujo resultado final, além da pontuação, estabelecerá o grid de largada para o Grande Prêmio, no domingo.