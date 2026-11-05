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Esporte

F1 em Interlagos: Veja horários, programação e como chegar ao GP de SP

Evento de automobilismo abre as portas para o público nessa sexta-feira, com atividades até domingo

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 14h17 | Atualizado em 5 nov 2026, 14h18
McLaren's British driver Lando Norris (Bottom) leads the pack of drivers as the race during the Sao Paulo Formula One Grand Prix at the Jose Carlos Pace racetrack, aka Interlagos, in Sao Paulo, Brazil on November 9, 2025. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
F1 em Interlagos: GP de São Paulo de 2025 foi marcado por chuva, adiamentos e vitória de Lando Norris (McLaren) (Nelson ALMEIDA/AFP)
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O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece neste final de semana, em Interlagos, com atividades abertas ao público pagante a partir desta sexta-feira, 6. Os portões do autódromo serão abertos às 8h, com entrada permitida até às 15h nos três dias do evento. Confira a programação completa e as opções de transporte até o local.

PROGRAMAÇÃO DO GP SÃO PAULO 2026

SEXTA-FEIRA – 6 de novembro

10h05 – 10h45: Treino Livre Evento Suporte F4 Brazilian Championship

12h30 – 13h30: Treino Livre F1
14h – 14h30: Corrida 1 Evento Suporte Porsche Sprint Challenge
15h – 15h30: Treino Classificatório Evento Suporte Porsche Carrera Cup
16h – 17h: Treino Livre F1
17h30 – 17h50: Treino Classificatório F4 Brazilian Championship

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SÁBADO – 7 de novembro

10h10 – 10h45: Corrida Evento Suporte F4 Brazilian Championship
11h30 – 12h30: Treino Livre F1
12h30 – 13h02: Corrida Evento Suporte Porsche Carrera Brazil
15h –16h: Treino Classificatório F1
16h40 – 17h15: Corrida 2 Evento Suporte F4 Brazilian Championship

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DOMINGO – 8 de novembro

8h50 – 9h15: Corrida 3 Evento Suporte F4 Brazilian Championship
9h45 – 10h15: Corrida 2 Evento Suporte Porsche Sprint Brazil
10h45 – 11h15: Corrida 2 Evento Suporte Porsche Carrera Cup Brazil
12h – 12h30: Desfile de Pilotos F1
14h: Formula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026, 71 voltas F1

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*Toda a programação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

Como chegar ao Autódromo de Interlagos?

A organização do evento recomenda que o público vá até o autódromo por meio do transporte público, já que não há estacionamento nos dias do evento. Além disso, as vias ao redor do circuito serão bloqueadas, com acesso somente para veículos credenciados.

TREM EXPRESSO

Trens expressos e com horários marcados serão disponibilizados para o transporte direto ao autódromo. As vendas dos bilhetes exclusivos, que garantem ida e volta, podem ser adquiridas no site Passaporte Mobilidade, no valor de R$ 35,00 (ida e volta). No mesmo endereço, é possível conferir todos os horários de partida, tanto de ida quanto de volta.

O embarque acontece nas Estações Pinheiros, Morumbi Claro e Villa Lobos-Jaguaré. O desembarque da ida e o embarque da volta acontecem na Estação Cidade Dutra, sem parar nas demais praças que fazem parte do trajeto. A estação fica a 300m do portão mais próximo, e a viagem dura cerca de 25 minutos

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TREM REGULAR

O serviço regular da Linha 9–Esmeralda continuará sendo atendido normalmente pela Estação Autódromo, que estará aberta para embarque e desembarque das 4h até 0h, com passagem a R$ 5,40 por trecho.

Outra alternativa, além da caminhada, para chegar do ponto de desembarque ao evento são os ônibus circulares, que funcionam todos os três dias e partem da estação Autódromo com destino aos principais portões de acesso ao GP São Paulo – exceto portão G/Fanzone – com valor de R$ 5,30 na sexta-feira e no sábado e gratuito no domingo.

TRANSPORTE EXECUTIVO SHIFT

O GP São Paulo também contará com ônibus executivos exclusivos, com tarifa de R$ 215,00 (inclui a volta). O embarque e desembarque acontece nos seguintes pontos:

Embarque

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Shopping Market Place
Shopping Eldorado
Estação Metrô Vergueiro

Desembarque
Meeting point na Praça Enzo Ferrari, próximo ao autódromo.

Mais informações em gpsp.shiftmobilidade.com.br

TÁXI OU TRANSPORTE POR APLICATIVO

Bolsões de Táxi
Próximos aos portões A (Av. Interlagos), T, HV (Av. do Rio Bonito).

Bolsões para Transporte por Aplicativo
Próximos aos portões B, 8, M, D (Praça Moscou), K, H, N, R (Praça Piemonte), A, T, HV (Praça Ramiro Cabral da Silva) e Estação Autódromo (Rua Armando Vieira).

TRANSPORTE ACESSÍVEL

A SPTrans oferece, o Serviço de Atendimento Especial gratuito destinado às pessoas que fazem uso de cadeira de rodas. Para mais informações visite o site (www.sptrans.com.br). Vans da Azul Mob também estarão disponíveis na saída da Estação Jurubatuba, da linha 9- Esmeralda, e farão o transporte até o autódromo.

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