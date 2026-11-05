F1 em Interlagos: Veja horários, programação e como chegar ao GP de SP

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece neste final de semana, em Interlagos, com atividades abertas ao público pagante a partir desta sexta-feira, 6. Os portões do autódromo serão abertos às 8h, com entrada permitida até às 15h nos três dias do evento. Confira a programação completa e as opções de transporte até o local.

PROGRAMAÇÃO DO GP SÃO PAULO 2026

SEXTA-FEIRA – 6 de novembro

10h05 – 10h45: Treino Livre Evento Suporte F4 Brazilian Championship

12h30 – 13h30: Treino Livre F1

14h – 14h30: Corrida 1 Evento Suporte Porsche Sprint Challenge

15h – 15h30: Treino Classificatório Evento Suporte Porsche Carrera Cup

16h – 17h: Treino Livre F1

17h30 – 17h50: Treino Classificatório F4 Brazilian Championship

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SÁBADO – 7 de novembro

10h10 – 10h45: Corrida Evento Suporte F4 Brazilian Championship

11h30 – 12h30: Treino Livre F1

12h30 – 13h02: Corrida Evento Suporte Porsche Carrera Brazil

15h –16h: Treino Classificatório F1

16h40 – 17h15: Corrida 2 Evento Suporte F4 Brazilian Championship

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DOMINGO – 8 de novembro

8h50 – 9h15: Corrida 3 Evento Suporte F4 Brazilian Championship

9h45 – 10h15: Corrida 2 Evento Suporte Porsche Sprint Brazil

10h45 – 11h15: Corrida 2 Evento Suporte Porsche Carrera Cup Brazil

12h – 12h30: Desfile de Pilotos F1

14h: Formula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026, 71 voltas F1

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*Toda a programação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

Como chegar ao Autódromo de Interlagos?

A organização do evento recomenda que o público vá até o autódromo por meio do transporte público, já que não há estacionamento nos dias do evento. Além disso, as vias ao redor do circuito serão bloqueadas, com acesso somente para veículos credenciados.

TREM EXPRESSO

Trens expressos e com horários marcados serão disponibilizados para o transporte direto ao autódromo. As vendas dos bilhetes exclusivos, que garantem ida e volta, podem ser adquiridas no site Passaporte Mobilidade, no valor de R$ 35,00 (ida e volta). No mesmo endereço, é possível conferir todos os horários de partida, tanto de ida quanto de volta.

O embarque acontece nas Estações Pinheiros, Morumbi Claro e Villa Lobos-Jaguaré. O desembarque da ida e o embarque da volta acontecem na Estação Cidade Dutra, sem parar nas demais praças que fazem parte do trajeto. A estação fica a 300m do portão mais próximo, e a viagem dura cerca de 25 minutos

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TREM REGULAR

O serviço regular da Linha 9–Esmeralda continuará sendo atendido normalmente pela Estação Autódromo, que estará aberta para embarque e desembarque das 4h até 0h, com passagem a R$ 5,40 por trecho.

Outra alternativa, além da caminhada, para chegar do ponto de desembarque ao evento são os ônibus circulares, que funcionam todos os três dias e partem da estação Autódromo com destino aos principais portões de acesso ao GP São Paulo – exceto portão G/Fanzone – com valor de R$ 5,30 na sexta-feira e no sábado e gratuito no domingo.

TRANSPORTE EXECUTIVO SHIFT

O GP São Paulo também contará com ônibus executivos exclusivos, com tarifa de R$ 215,00 (inclui a volta). O embarque e desembarque acontece nos seguintes pontos:

Embarque

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Shopping Market Place

Shopping Eldorado

Estação Metrô Vergueiro

Desembarque

Meeting point na Praça Enzo Ferrari, próximo ao autódromo.

Mais informações em gpsp.shiftmobilidade.com.br

TÁXI OU TRANSPORTE POR APLICATIVO

Bolsões de Táxi

Próximos aos portões A (Av. Interlagos), T, HV (Av. do Rio Bonito).

Bolsões para Transporte por Aplicativo

Próximos aos portões B, 8, M, D (Praça Moscou), K, H, N, R (Praça Piemonte), A, T, HV (Praça Ramiro Cabral da Silva) e Estação Autódromo (Rua Armando Vieira).

TRANSPORTE ACESSÍVEL

A SPTrans oferece, o Serviço de Atendimento Especial gratuito destinado às pessoas que fazem uso de cadeira de rodas. Para mais informações visite o site (www.sptrans.com.br). Vans da Azul Mob também estarão disponíveis na saída da Estação Jurubatuba, da linha 9- Esmeralda, e farão o transporte até o autódromo.