Espanha x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam neste domingo, 15, pela última rodada da Liga das Nações
A Espanha recebe a Inglaterra neste domingo, 15, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pela sexta e última rodada do Grupo A3 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.
Líder isolada da chave, com 15 pontos conquistados em cinco partidas, a seleção espanhola tenta encerrar a fase de grupos com 100% de aproveitamento e garantir a primeira colocação. Comandada por Luis de la Fuente, a equipe chega embalada pela vitória por 2 a 0 sobre a Tchéquia, fora de casa, e aposta na criatividade de Pedri, na movimentação de Fermín López e no possível retorno de Lamine Yamal para superar os ingleses. Atual campeã mundial e europeia, a Espanha precisa apenas de um empate para confirmar a liderança do grupo.
Já a Inglaterra entra em campo na segunda colocação, com 12 pontos, e busca uma vitória para ultrapassar os espanhóis na classificação. Sob o comando de Thomas Tuchel, a seleção inglesa acumula quatro triunfos consecutivos na competição e chega confiante após vencer a Croácia por 2 a 1, em Wembley, na rodada anterior. A equipe aposta na experiência de Harry Kane, na criatividade de Jude Bellingham e na intensidade de Declan Rice para tentar surpreender os donos da casa. O confronto também representa uma oportunidade de revanche para os ingleses, derrotados pela Espanha na final da Eurocopa de 2024 e no primeiro turno da atual Liga das Nações, quando a partida terminou em 3 a 2, em Wembley.
Espanha e Inglaterra já se enfrentaram 29 vezes na história, com 13 vitórias inglesas, 12 triunfos espanhóis e quatro empates. Apesar do retrospecto favorável aos ingleses, a Espanha venceu dez dos últimos 14 confrontos entre as equipes.
Onde assistir a Espanha x Inglaterra ao vivo?
A partida entre Espanha e Inglaterra terá transmissão ao vivo do SporTV. O confronto acontece neste domingo, 15, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.
Prováveis escalações:
Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen e Marc Cucurella; Fabián Ruiz e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Álex Baena; Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Inglaterra: Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Ezri Konsa, Dan Burn e Lewis Hall; Elliot Anderson e Declan Rice; Morgan Rogers, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Clément Turpin (França);
- Assistentes: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pagès (França);
- Quarto árbitro: Marc Bollengier (França);
- VAR: Jérôme Brisard (França);
- AVAR: Bastien Dechepy (França).