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Esporte

Espanha x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam neste domingo, 15, pela última rodada da Liga das Nações

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 10h15
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 13: General view inside the stadium prior to the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano on September 13, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
Estádio Metropolitano, em Madri (Florencia Tan Jun/Getty Images)
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Espanha x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

A Espanha recebe a Inglaterra neste domingo, 15, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pela sexta e última rodada do Grupo A3 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

Líder isolada da chave, com 15 pontos conquistados em cinco partidas, a seleção espanhola tenta encerrar a fase de grupos com 100% de aproveitamento e garantir a primeira colocação. Comandada por Luis de la Fuente, a equipe chega embalada pela vitória por 2 a 0 sobre a Tchéquia, fora de casa, e aposta na criatividade de Pedri, na movimentação de Fermín López e no possível retorno de Lamine Yamal para superar os ingleses. Atual campeã mundial e europeia, a Espanha precisa apenas de um empate para confirmar a liderança do grupo.

Já a Inglaterra entra em campo na segunda colocação, com 12 pontos, e busca uma vitória para ultrapassar os espanhóis na classificação. Sob o comando de Thomas Tuchel, a seleção inglesa acumula quatro triunfos consecutivos na competição e chega confiante após vencer a Croácia por 2 a 1, em Wembley, na rodada anterior. A equipe aposta na experiência de Harry Kane, na criatividade de Jude Bellingham e na intensidade de Declan Rice para tentar surpreender os donos da casa. O confronto também representa uma oportunidade de revanche para os ingleses, derrotados pela Espanha na final da Eurocopa de 2024 e no primeiro turno da atual Liga das Nações, quando a partida terminou em 3 a 2, em Wembley.

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Espanha e Inglaterra já se enfrentaram 29 vezes na história, com 13 vitórias inglesas, 12 triunfos espanhóis e quatro empates. Apesar do retrospecto favorável aos ingleses, a Espanha venceu dez dos últimos 14 confrontos entre as equipes.

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Onde assistir a Espanha x Inglaterra ao vivo?

A partida entre Espanha e Inglaterra terá transmissão ao vivo do SporTV. O confronto acontece neste domingo, 15, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA. 

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Prováveis escalações:

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen e Marc Cucurella; Fabián Ruiz e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Álex Baena; Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Inglaterra: Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Ezri Konsa, Dan Burn e Lewis Hall; Elliot Anderson e Declan Rice; Morgan Rogers, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Clément Turpin (França);
  • Assistentes: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pagès (França);
  • Quarto árbitro: Marc Bollengier (França);
  • VAR: Jérôme Brisard (França);
  • AVAR: Bastien Dechepy (França).
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Espanha
Seleção de Futebol da Inglaterra
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