Escoceses voltam a esgotar cerveja na Copa

A torcida da Escócia que acompanha a seleção na Copa do Mundo provocou um desabastecimento temporário de cerveja em alguns bares de Boston, nos Estados Unidos.

Estabelecimentos tradicionais da cidade, como Boston Taproom e Hennessy’s Bar, registraram demandas recordes e chegaram a zerar o estoque da bebida.

Os relatos são de que o consumo foi quatro vezes maior que no feriado de 4 de julho e três que no St. Patrick’s Day, segundo InfoMoney e The Boston Globe.

Esta não foi a primeira vez que os escocesses conseguiram tal feito. Em 2024, na Eurocopa realizada na Alemanha, eles esgotaram o estoque de vários bares em Munique.

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Escócia x Marrocos

Escócia e Marrocos entram em campo nesta sexta-feira, 19, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, o mesmo do Brasil. O jogo antecede o da seleção contra o Haiti, 21h30.