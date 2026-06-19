Escócia x Marrocos na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 19, é válida pelo Grupo C, o mesmo do Brasil. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo
Escócia e Marrocos entram em campo nesta sexta-feira, 19, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, o mesmo do Brasil, no estádio de Boston, nos Estados Unidos.
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A seleção escocesa venceu o Haiti pelo placar mínimo na partida de estreia e largou na liderança do grupo, com três pontos. O gol escocês foi marcado por John McGinn ainda no primeiro tempo.
Do outro lado, a seleção semifinalista em 2022 estreou na atual edição da Copa com um empate contra a seleção brasileira na primeira rodada. O gol marroquino foi marcado por Ismael Saibari.
A partida antecede o jogo entre Brasil e Haiti, que será realizado às 21h30 (horário de Brasília).
Como assistir ao jogo entre Escócia e Marrocos hoje?
Escócia e Marrocos vão se enfrentar nesta sexta, 19, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio de Boston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Escócia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Jack Hendry, Grant Hanley, Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Che Adams e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke.
Marrocos: Bono; Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop, Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Bilal El Khannouss, Ismael Saibari e Brahim Díaz. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Odds para Escócia x Marrocos:
Resultado final
Betano: Escócia (4.85) – Empate (3.45) – Marrocos (1.80)
Bet365: Escócia (5.25) – Empate (3.60) – Marrocos (1.72)