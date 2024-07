Entenda o que é e como funciona o breaking, esporte estreante em Paris 2024

Entenda a pontuação e organização

A competição de breaking nos Jogos Olímpicos Paris 2024 é dividida em dois eventos, um para homens e outro para mulheres. Em cada um deles, 16 atletas se enfrentam em batalhas solo, usando uma combinação de movimentos adaptada e improvisada conforme o ritmo das faixas tocadas por DJs. Em seguida, recebem votos dos juízes.

As competições acontecerão os dias 9 e 10 de agosto na Place de la Concorde. As mulheres competem no primeiro dia, os homens no segundo.

Cada dia começa com uma fase composta por quatro grupos de quatro atletas. As batalhas funcionam no estilo melhor de três, cada rodada com 60 segundos.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, seguidas das semifinais e disputas por medalhas.

Os juízes dão as notas com base em cinco categorias: musicalidade, vocabulário, originalidade, técnica e execução. Cada categoria representa 20% da pontuação.

Brasileiros estão na disputa?

Apesar de esperanças, nenhum atleta brasileiro se classificou pra a disputa olímpica. Em nota oficial, a Confederação Nacional de Dança Desportiva, que rege a modalidade no país, afirmou que foram “3 anos de muito trabalho, novas experiências e desafios”, agradecendo também o apoio de todos os brasileiros ao longo do ciclo olímpico.

O americano Victor Montalvo, bicampeão mundial do esporte, e o canadense Phil Wizard (Philip Kim) são os favoritos entre os homens. Montalvo, de 30 anos, derrotou Wizard para conquistar o título do Campeonato Mundial de Breaking no ano passado.

Entre as mulheres, há amplas expectativas em torno da campeã mundial de 2023, Nicka (Dominika Banevic), da Lituânia, de 17 anos, e a japonesa Ami Yuasa.