Enquete: quem vence a semifinal entre França e Espanha? Vote

Ler Resumo





França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira, em Dallas, pela semifinal da Copa do Mundo. O clássico centenário coloca frente a frente duas potências europeias invictas, com craques como Mbappé e Yamal em campo. O vencedor avança para a grande final do Mundial, prometendo um duelo eletrizante.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

França e Espanha se enfrentam nesta terça, 14, às 16h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo. O jogo no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, coloca frente a frente duas potências do futebol europeu com mais de um século de confronto. A vencedora da partida avança para a final do Mundial no próximo domingo, 19.

Vote em quem você acha que vai ganhar:

As seleções fazem um duelo 100% europeu com retrospecto recente na semifinal da Eurocopa de 2024. A vitória na ocasião foi da espanhola que se sagrou campeã do torneio. O lado francês, no entanto, busca sua terceira final consecutiva sob comando de Didier Deschamps.

Continua após a publicidade

A Espanha se classificou em primeiro lugar do grupo H, apesar do empate sem gols com Cabo Verde na estreia, pois venceu a Arábia Saudita e o Uruguai. Na fase de 16 avos de final, derrotou a Áustria; nas oitavas, Portugal, e nas quartas, a Bélgica. A seleção do técnico Luis de la Fuente contou com gols nos últimos minutos, mas sem precisar de prorrogação para avançar no mata-mata.

Destaque da La Roja, Lamine Yamal, ainda não exibiu seu melhor futebol no cenário mundial, mas marcou seu primeiro gol em Copas aos 18 anos. Oyarzabal lidera a equipe em gols, com quatro gols, e Mikel Merino marcou os dois gols que garantiram as classificações para as quartas e semifinais.

Continua após a publicidade

Sua adversária, a França também chega sem tempo extra na sua campanha. Foi primeira colocada no grupo I, com 100% de aproveitamento, vencendo Senegal, Iraque e Noruega. Repetiu a dose com tranquilidade contra a Suécia na fase de 16 avos de final; superou a catimba paraguaia nas oitavas e voltou a derrotar Marrocos nas quartas.

Kyllian Mbappé é o artilheiro dos Bleus e do campeonato, ao lado do argentino Lionel Messi, com oito gols marcados. Ao seu lado, Dembélé, atual vencedor da Bola de Ouro, também chega em momento goleador com 5 gols na conta. O terceiro integrante do ataque francês, Olise, não balançou as redes, mas é líder da equipe e do torneio em assistências: são cinco passes para gol do jogador.

Continua após a publicidade

Como assistir ao jogo entre França e Espanha hoje?

França e Espanha vão se enfrentar nesta terça, 14, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Publicidade