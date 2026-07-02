Endrick revela os conselhos que recebeu de Neymar

Os dias de Endrick ‘fora do grupo’ parecem ter ficado para trás. O jovem atacante, que deve ser um dos poucos remanescentes para a Copa do Mundo de 2030, se aproximou de um dos líderes do elenco: Neymar.

“Tenho uma relação muito boa com o Ney. A gente pode ficar brincando depois dos treinos, jogando carta, trocando resenha. Em uma folga pude estar com ele também e a gente pode conversar, ele pode falar comigo”, revelou Endrick durante a coletiva da seleção brasileira na tarde dessa quinta-feira, 2.

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A forma carinhosa como chama o camisa 10 da seleção brasileira se repetiu em outros momentos. Segundo o jogador do Real Madrid, é “muito bom” se cercar de pessoas “inteligentes e que entendam de futebol”.

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“Vou tentar extrair o máximo do Ney para poder colocar isso na minha carreira porque tenho muito tempo pela frente ainda”, declarou o atacante – que é visto conversando com Neymar no banco de reservas em quase todos os jogos.

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A prática, segundo Endrick, já foi usada com outros jogadores da seleção e também no Palmeiras. “É muito importante estar com essas pessoas que são os capitães da seleção. Não só o Ney, como o Marquinhos, o Casão, o Alisson, estar com esses jogadores, pegar experiência com eles para mim é uma coisa maravilhosa, uma coisa que eu – com pouco tempo no futebol – sempre fiz. Com o Gustavo Gómez no Palmeiras, eu sempre perguntava para ele o que achava, o que eu poderia fazer”, completou.

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